In Kaufbeuren sind die Vorboten des Tänzelfestes schon zu sehen

An den Ortseingängen von Kaufbeuren begrüßen Pylone die Gäste des Tänzelfestes. Im Internet gibt es bereits Festabzeichen zu kaufen.

15.06.2022 | Stand: 11:34 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause freuen sich die Kaufbeurer auf das Tänzelfest 2022. Die Vorboten dafür sind nun in der ganzen Stadt zu sehen. Der Bauhof stellte an den Ortseingängen bereits die Pylonen auf. Zudem weist ein Banner an der Fußgängerbrücke über die Neugablonzer Straße auf die Festtage vom 14. bis 25. Juli hin.

Festabzeichen sind übrigens schon jetzt zum Preis von neun Euro im Internet zu kaufen. Der freie Vorverkauf durch Kinder und an den bekannten Stellen beginnt am 4. Juli. Dann kosten die Festabzeichen, die für die Eröffnungsfeier, das Lagerleben und die Festzüge gelten, acht Euro. Ab 15. Juli sind dafür zehn Euro fällig. Kinder bis zu ihrem 15. Geburtstag haben freien Eintritt.

Tänzelfest Kaufbeuren: Karten ab 27. Juni erhältlich

Wer die Festzüge am Sonntag, 17. Juli, oder Montag, 18. Juli, von einer Tribüne aus verfolgen möchte, kann Karten dafür ab 27. Juni, 8 Uhr, im Tänzelfestbüro in Kaufbeuren (Spitalhof) erwerben. 165o Kinder in historischen Gewändern, 35 Festwägen und 170 Pferde vermitteln einen Überblick über die Stadtgeschichte Kaufbeurens von der Karolinger- bis zur Biedermeierzeit. Die Ausgabe der Kostüme an die Kinder beginnt direkt nach den Pfingstferien am Montag, 20. Juni.

