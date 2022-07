„Ich habe gewusst, dass wir Abstriche machen müssen": Welche Bilanz ziehen die Tänzelfest-Organisatoren?

Corona, wenig Vorbereitungszeit und eine Hitzeprognose: Die Macher des Tänzelfestes hatten es heuer nicht einfach.

18.07.2022 | Stand: 19:11 Uhr

„Ich habe gewusst, dass wir Abstriche machen müssen. Aber am Ende waren vielleicht fünf Prozent nicht wie gedacht.“ Horst Lauerwald und seinen Kollegen vom Vorstand des Kaufbeurer Tänzelfestvereins waren nach dem Montagsfestzug Anstrengung und Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Denn der Neustart nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sei alles andere als einfach gewesen. Aber am Ende wurden die Organisatoren mit einem enormen Publikumsandrang, einem bislang friedlichen Fest und dazu noch mit Kaiserwetter belohnt. Wobei auch die Wetterprognosen zuletzt noch für Unruhe bei der Vereinsführung gesorgt haben. Wegen der vorausgesagten Hitze sei erwogen worden, den Zugweg am Montag zu verkürzen, berichtet Vorsitzende Irmgard Ernszt. Letztlich wurde doch wie gewohnt gelaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.