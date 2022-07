Hat die Großveranstaltung Tänzelfest 2022 Auswirkungen auf die Corona-Zahlen in Kaufbeuren? Unsere Grafik zeigt die laufende Entwicklung der Inzidenzwerte.

21.07.2022 | Stand: 16:33 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist das Tänzelfest 2022 in Kaufbeuren ein echter Publikumsmagnet. Allein an den Lagerleben-Abenden am 16. und 17. Juli zählte die Polizei je 14.000 Gäste. Tausende Menschen zog es auch zum Einzug des Festwirts am Samstagmittag, zum Markttreiben der Kinder sowie zum Einzug von Kaiser Maximilian mit anschließendem Festzug (hier Bilder und Video). Dabei spielen 1600 Kinder in stilechten Gewändern die Geschichte ihrer Stadt.

