Mit einem Schauspiel vor dem Kaufbeurer Rathaus startet das mittelalterliche Spektakel. Die Hauptrolle übernimmt dieses Jahr ein schauriger Kerkermeister.

15.07.2022 | Stand: 19:12 Uhr

Feuerspucker und Artistinnen, Rittersleut und edle Damen ziehen endlich wieder durch Kaufbeurens Altstadt. Nach der zweijährigen Corona-Pause beginnt am Freitagabend das mittelalterliche Lagerleben beim Tänzelfest. Tausende Besucher und Besucherinnen sind gekommen, um sich in die Vergangenheit versetzen zu lassen.

Beim Lagerleben-Auftakt vor dem Rathaus spielt ebenjener Bösewicht die Hauptrolle, der das mittelalterliche Spektakel zwei Jahre verhindert hat: das Corona-Virus. Der schaurige Kerkermeister präsentiert stolz seine Gefangenen, das Theater, die Musik und die Lebensfreude. Doch das lässt sich Oberbürgermeister Stefan Bosse nicht gefallen.

Feiern beim Tänzelfest-Lagerleben in Kaufbeuren

Nach dem Schauspiel beginnt das fröhliche Markttreiben, bis 1 Uhr soll beim Lagerleben in allen Winkeln der Kaufbeurer Altstadt gefeiert werden. Insgesamt machen 20 Lager mit.

Nicht dabei sind heuer die Feuerwehr, der Heimatverein, die DLRG und die katholische Pfarrjugend. Dennoch gibt es laut Programmheft eine große Auswahl an Kulinarischem und an Aufführungen.

Die Edlen von Buron lassen sich erstmals am Kirchplatz bei St. Martin nieder und bieten dort Kinderspiele an. Neu sind unter anderem eine Burgschänke und der Unverpackt-Laden in der Kaiser-Max-Straße.

