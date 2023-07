Diplomatin in historischem Gewand: Für Birgit Müller ist das Tänzelfest vor allem Arbeit

Das Tänzelfest in Kaufbeuren steht im Zeichen der Städtepartnerschaften. Birgit Müller betreut die Gäste. Warum sie dafür Pragmatismus und Feingefühl braucht.

Das Tänzelfest ist nicht nur das älteste historische Kinderfest Bayerns, es steht auch im Zeichen der Völkerverständigung und der Städtepartnerschaften Kaufbeurens. Eine der Ehrenamtlichen, die sich auf diesem Parkett routiniert bewegt, ist Birgit Müller (59). „Die Partnerschaften leben“, sagt sie. Verbindungen nach Ferrara, Szombathely und Jablonec nad Nisou funktionierten auf privater Ebene ebenso wie auf der offiziellen. Dies zeige sich auch beim Tänzelfest, zu dem städtische Delegationen, italienische Fahnenschwinger, tschechische Volkstanzgruppen und Anhänger des historischen Karnevals von Savaria (Szombathely) in ihren prächtigen Trachten zum Tänzelfest anreisen. Für Müller, deren Arbeitsplatz in der Tourist-Information neben dem Alten Rathaus ist, zählt auch der touristische Aspekt. „Kaufbeuren vermarktet sich dabei international“, sagt sie.

Bei Müllers Aufgabe sind persönliche Freundschaften und das Verständnis für Land und Leute ebenso gefragt wie Pragmatismus, Leidenschaft und diplomatisches Geschick. Vor gut 30 Jahren engagierte der legendäre Vorsitzende des damaligen Verkehrsvereins und Geschäftsführer der Städtepartnerschaft, Egon Guggemos, die Italien-Liebhaberin für beide Vereine. „Bis heute ist das eine gute Kombination“, sagt Müller. Aus dem Verkehrsverein wurde Kaufbeuren Tourismus und Stadtmarketing. Beide Institutionen arbeiten im Austausch unter den drei Partnerstädten eng zusammen. Müller, die als Au-pair-Mädchen in Florenz gearbeitet und Romanistik studiert hat, spricht fließend italienisch. Sie war ein Glücksfall vor allem für die damals noch junge Städtepartnerschaft zwischen Kaufbeuren und Ferrara. Ihre große Liebe gilt Italien, in dieses Land gebe es viele private Kontakte. „Aber natürlich fühle ich mich für alle drei Partnerschaften gleichermaßen zuständig“, sagt sie. Heute ist ihr Ehemann Alexander ehrenamtlicher Geschäftsführer der Städtepartnerschaft, sie seine Stellvertreterin im Verein. „Vieles kann da am Küchentisch besprochen werden“, sagt sie. „Gerade vor dem Tänzelfest zwingen wir uns aber auch, mal über andere Dinge zu reden.“

Deutsch – italienisch, italienisch – deutsch. Die Tage vor der Eröffnung palavert Birgit Müller mitunter wild durcheinander. Freilich mit einem Ziel: jedem Gast zu einem gebührenden Empfang, einer Unterkunft und fröhlichen Festtagen zu verhelfen. „Es musste noch nie jemand unter der Brücke schlafen“, sagt sie. Was durchaus an ein Wunder grenzt. Es gebe etliche kurzfristige Zu- und Absagen. Die Drähte zu den Kaufbeurer Hotels und zum Fliegerhorst, wo die Contrada und viele Musikkapellen unterkommen, glühen. Eine Reihe von Ehrenamtlichen, vor allem im Städtepartnerschaftsverein, im Tourismus- und Stadtmarketing und im Rathaus, kümmert sich um die Partnerschaften, die Termine der offiziellen Delegationen, die Gäste und Buchungen. Gut 100 internationale Gäste sind diesmal angesagt. „Das ist nicht nur Verpflichtung, sondern auch eine wirklich große Freude“, sagt Müller, die sich auf drei Frauen als Kontaktpersonen in den drei Partnerstädten verlässt. In der Betreuung der Besucher aus Ferrara bildet sie ein eingespieltes Team mit Alexander Fichtl, der dieses Amt einst von dem verstorbenen Tausendsassa Paul „Paolo“ Bernhard übernommen hatte. Ein Großteil der Besucher aus Italien sind Mitglieder der Contrada di San Giorgio, deren Fahnenschwinger zu den Attraktionen bei den Festzügen und dem Lagerleben zählen.

Gäste aus Italien lieben nicht nur das Tänzelfest

„Da sind natürlich viele Wiederholungstäter dabei“, sagt Müller schmunzelnd. Die Italiener lieben ja auch das Oktoberfest in München heiß und innig, einige nächtigen dann abermals in Kaufbeuren. Wenn die Gäste auf der Rückfahrt auch mal ihren Zug in Buchloe verpassen, ist Müllers routinierte telefonische Betreuung gefordert. „Irgendwann hat man alles schon erlebt“, sagt sie liebevoll über ihre Contrada, die heuer seit 30 Jahren ihr Können beim Tänzelfest zeigt. Für den anstehenden Ausnahmezustand gilt es, Einladungen zu schreiben, das OB-Büro bei der Organisation von Empfängen zu unterstützen, die Regeln und Logistik für die Stände des Lagerlebens zu erklären und das gastronomische Programm mit der neuen Online-Reservierung für das Festzelt zu organisieren. Dabei helfen Müller auch etliche Checklisten, die allerdings kein Ende nehmen – erst recht nicht, je näher das Fest kommt. „Eigentlich sind die Listen auch nur zur Sicherheit“, sagt Müller und zeigt auf ihren Kopf. „Es ist alles hier drin.“

Wenn jetzt, in den Tagen vor der Eröffnung, alle Fäden wie durch ein Wunder zusammenlaufen, weiß sie, dass alles richtig gelaufen ist. Benvenuti! Die Gäste können kommen.

