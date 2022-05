Ein Hauch von Italien in Kaufbeuren: Fahnenschwinger beeindrucken beim Tänzelfest

Das Tänzelfest in Kaufbeuren bekommt durch die Fahnenschwinger der Contrada aus der italienischen Partnerstadt Ferrara einen ganz besonderen Flair.

Erfolgreich waren die Gespräche des Tänzelfest- und Städtepartnerschaftsvereins Kaufbeuren mit der Contrada di San Georgio in Ferrara anlässlich des dortigen Palio (ein historischer Wettkampf, bei dem die Stadtviertel im friedlichen Wettkampf ihre Kräfte messen).

Die Contrada aus der italienischen Partnerstadt Ferrara reist mit 50 Frauen und Männern zu den Tänzelfest-Haupttagen vom 15. bis 17. Juli an und gestaltet das Lagerleben mit ihren beliebten Vorführungen mit. Zudem lebt nach zwei Jahren Corona-Zwangspause die gute Tradition wieder auf, dass die Gäste aus Italien am Sonntag den Festzug des Tänzelfestes anführen.

Tänzelfest in Kaufbeuren: Ältestes historisches Kinderfest Bayerns

Die italienischen Gäste sind beim ältesten historischen Kinderfest Bayerns seit vielen Jahren eine Augenweide für die Besucherinnen und Besucher. Ihre Lebensfreude begeistert das Publikum sowohl bei den beiden Lagerleben-Abenden am Freitag und Samstag in der Altstadt als auch beim Festzug am Sonntag.

Contrada beim Tänzefest 2022: Lange Reise bis nach Kaufbeuren

Die Contrada nimmt dafür laut Tänzelfest-Verein-Vorstand Horst Lauerwald echte Strapazen auf sich. Die Mitglieder reisen am Freitag acht bis zehn Stunden an, um direkt beim Lagerleben aufzutreten. Zwischen den vielen Programmpunkten schlafen die Frauen und Männer im Fliegerhorst, was Oberst Michael Langer wieder ermöglicht habe. Am Sonntag nach dem Festzug geht es noch ins Bierzelt und danach beginnt die lange Heimreise.

