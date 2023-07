Hier gibt es die besten Bilder von der Tänzelfest-Eröffnung im Kaufbeurer Rondell

Am Donnerstagabend fand in Kaufbeuren die Eröffnungsfeier des Tänzelfests 2023 im Rondell statt. Hier finden Sie die besten Bilder des Abends.

13.07.2023 | Stand: 22:34 Uhr

Das Tänzelfest 2023 in Kaufbeuren ist am Donnerstagabend um 19.30 Uhr im Rondell eröffnet worden. Zunächst begann die Feier mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend standen die Schulen im Mittelpunkt. Laut des Tänzelfestvereins wirkten heuer so viele Kinder bei der Eröffnungszeremonie mit, wie noch nie. Zum Ende des Abends erklärte Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse das Tänzelfest ganz traditionell für eröffnet. Die Feierlichkeiten in Kaufbeuren dauern nun bis zum 24. Juli an.

