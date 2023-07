Italienische Momente bei der Lagerleben-Eröffnung

Latin Lover ziehen die Besucherinnen bei der Lagerleben-Eröffnung in Kaufbeuren in ihren Bann. Das steckt dahinter.

14.07.2023 | Stand: 20:28 Uhr

Seit 30 Jahren gehören die Freunde aus Kaufbeurens italienischer Partnerstadt Ferrara zum Tänzelfest wie der Kaiser. Grund genug, dies bei der Eröffnung des Lagerlebens am Freitagabend zu würdigen. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Spektakel. Mit tosendem Applaus begrüßten sie die Fahnenschwinger der Contrada San Giorgio. Im Mittelpunkt des anschließenden Spiels standen „feurige Typen“ und natürliche Amore. Die Schauspielerinnen warfen sich ins Zeug, die Latin Lover für sich zu begeistern. Am Ende gab es eine handfeste Überraschung. Doch diese soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Schließlich wird die Eröffnung des Lagerlebens am Samstag, 15. Juli, ab 18 Uhr wiederholt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.