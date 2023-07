Das Tänzelfest in Kaufbeuren wird heute im Rondell eröffnet

Die Entscheidung ist gefallen: Obwohl es am Vormittag noch regnet, glaubt der Tänzelfestverein fest an gutes Wetter zur Eröffnung am Abend.

13.07.2023 | Stand: 11:01 Uhr

Das Tänzelfest 2023 in Kaufbeuren wird am Donnerstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr im Rondell eröffnet. Das hat der Vorstand des Tänzelfestvereins am Donnerstagvormittag entschieden. Es regnet zu diesem Zeitpunkt zwar noch in Kaufbeuren, aber der Verein setzt auf die guten Wetterprognosen für den Abend. Die gesamte Technik wird am Nachmittag im Rondell beim Tänzelfestplatz aufgebaut. Ein kurzfristiger Umzug in das Eisstadion, das bei schlechtem Wetter zur Verfügung steht, ist deshalb nicht mehr möglich.

Tänzelfest 2023 in Kaufbeuren: Eröffnung mit Gottesdienst

Die Eröffnung beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend stehen die Schulen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Es wirken heuer laut Tänzelfestverein so viele Kinder wie noch nie bei der Eröffnungsfeier mit. Am Ende erklärt Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse traditionell das Tänzelfest offiziell für eröffnet. Es dauert bis zum 24. Juli.

Am Freitag, 14., und Samstag, 15. Juli, folgen das mittelalterliche Lagerleben in der Altstadt. Der Einzug des Kaisers samt anschließendem Festzug steht am Sonntag, 16., und Montag, 17. Juli, im Mittelpunkt. Dabei spielen 1600 Kinder in stilechten Kostümen die Geschichte ihrer Stadt Kaufbeuren nach. Das Tänzelfest ist das älteste historische Kinderfest Bayerns. Es geht auf einen Besuch von Kaiser Maximilian I. in der ehemaligen Reichsstadt zurück. Inzwischen gehört es auch zum immateriellen Kulturerbe Bayerns.

Festplatz mit Rummel an der Neugablonzer Straße in Kaufbeuren

Nach den Haupttagen in der Innenstadt von Kaufbeuren verlagert sich das Fest auf den Tänzelfestplatz. An der Neugablonzer Straße stehen ein großes Bierzelt sowie ein Rummel. Es gibt ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. Das finden Sie hier.