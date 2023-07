Betrunkener Tänzelfest-Besucher macht im Bierzelt in Kaufbeuren Ärger

Erst fällt er von der Bank, dann kippt er mit dem Fahrrad um: Ein Tänzelfest-Besucher hat die Polizei im Bierzelt in Kaufbeuren auf Trab gehalten.

18.07.2023 | Stand: 12:57 Uhr

Die Polizei musste in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bierzelt des Tänzelfests in Kaufbeuren für Ordnung sorgen. Ein betrunkener 65-Jähriger beleidigte die Beamten und leistete bei dem Einsatz Widerstand, teilt die Polizei mit.

Betrunkener macht Ärger im Tänzelfest-Bierzelt in Kaufbeuren

Der 65-Jährige ist im Bierzelt aufgefallen, weil er von der Bierbank fiel und die Rettungskräfte ihn versorgen mussten. Er lehnte die Behandlung jedoch vehement ab. Anschließend wollte er mit seinem Rad davon fahren. Es war aber eindeutig, dass das keine gute Idee war: Er fiel bereits im Stand mit seinem Fahrrad um. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erklärten ihm deshalb, dass er nicht mehr mit dem Fahrrad fahren dürfe.

Für Lösungsvorschläge war er nicht empfänglich. Der Tänzelfest-Besucher beleidigte die Beamten und wehrte sich auch körperlich gegen die Einsatzkräfte. Sie brachten ihn deshalb in eine Ausnüchterungszelle. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ermittlungen laufen.

Das ist das Tänzelfest in Kaufbeuren

Das Tänzelfest in Kaufbeuren ist das älteste historische Kinderfest Bayerns. Es hat bereits am 13. Juli 2023 begonnen und geht noch bis zum 24. Juli. Am Sonntag und Montag gab es einen großen Festumzug durch die Altstadt. In den nächsten Tagen haben noch der Wochenmarkt und Häfelesmarkt am Münzturm geöffnet. Der Rummelplatz mit vielen Fahrgeschäften findet noch bis zum Ende des Fests auf dem Tänzelfestplatz statt.

