Tänzelfest in Kaufbeuren: So schön war das Markttreiben der Kinder

Kleine Marktleute und Handwerker bringen ihre Waren an den Mann und an die Frau. Bei den Bürgermädchen mit Krug ist auch Nachhaltigkeit ein Thema.

16.07.2023 | Stand: 12:49 Uhr

Es gehört einfach zum Tänzelfest: das Marktgeschrei der Wochenmarktgruppe. „Kaufbeurer Leckerle“, „Schöne Blumensträuße“ schallte es am Samstagvormittag wieder durch die Kaufbeurer Fußgängerzone. Das Engagement der kleinen Kaufleute zahlte sich aus. An jeder Ecke brachten sie ihre Waren an den Mann und an die Frau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.