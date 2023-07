So viele Kinder wie noch nie bei der Eröffnung des Tänzelfestes

Am Donnerstag wird das Tänzelfest Kaufbeuren 2023 im Rondell eröffnet. Einlass gibt es nur mit Zählkarten und Festabzeichen. Diese Regeln gilt es zu beachten.

13.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Schulen stehen im Mittelpunkt des Tänzelfestes 2023. Und das spiegelt sich vor allem bei der Eröffnungsfeier am Donnerstag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr im Tänzelfestrondell (bei schlechtem Wetter im Eisstadion) wider. „Es wirken so viele Kinder wie noch nie mit“, freut sich Rosi Lauerwald vom Tänzelfestverein. Sie hat erneut den Text für das Spiel verfasst, das unter Leitung der Kulturwerkstatt über die Bühne geht. Begrenzt ist wie jedes Jahr aus Sicherheitsgründen die Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer. Sitzhocker oder -stühle dürfen deshalb ebenfalls nicht mitgebracht werden. Exakt 1400 Zählkarten wurden im Vorfeld ausgegeben. Wer keine ergattert hat, erhält keinen Zutritt – auch nicht, wenn die Veranstaltung bei schlechtem Wetter ins Eisstadion verlegt werden muss. Darüber entscheidet der Vorstand des Tänzelfestvereins am Donnerstag um 9 Uhr.

