Tänzelfest Kaufbeuren 2023: So war die Eröffnungsfeier

Bei der Eröffnungsfeier des Tänzelfestes vor 1400 Zuschauern steht das Lernen im Mittelpunkt. Wie die vielen Mitwirkenden das Thema humorvoll vermitteln.

14.07.2023 | Stand: 10:36 Uhr

Da wird der eine oder andere ferienreife Schüler vielleicht widersprechen. Aber es gibt sie: vergnügliche Schulstunden. Mit einer solchen wurde jedenfalls am Donnerstagabend das Kaufbeurer Tänzelfest eröffnet. Passend zum diesjährigen Motto „Rund 700 Jahre Schulwesen in Buron“ stand im mit 1400 Zuschauern voll besetzten Rondell am Festplatz das Lernen im Mittelpunkt – allerdings humorvoll und unterhaltsam. Nachdem ein Regenschauer für eine längere Verzögerung gesorgt hatte, präsentierte eine außergewöhnlich große Schar von Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges Programm – Mimen der Kulturwerkstatt ebenso wie junge Mitglieder von Vereinen, Schüler der Kaufbeurer Bildungseinrichtungen und natürlich die Tänzelfest-Knabenkapelle.

