Kaufbeuren feiert wieder: Termin für das Tänzelfest 2023 steht fest

Große Freude gleich zu Beginn des neuen Jahres in Kaufbeuren: Der Tänzelfest-Verein hat am Montag den Termin für das Tänzelfest 2023 bekanntgegeben.

03.01.2023 | Stand: 09:29 Uhr

Das Tänzelfest 2023 findet statt! Am vergangenen Montag hat der Tänzelfest-Verein etlichen Kaufbeurerinnen und Kaufbeuren mit einem Video in den Sozialen Netzwerken ein Lächeln auf die Lippen gezaubert.

Ein Zeitraffer-Wuselvideo zeigt, wie es am Tänzelfest-Sonntag vor dem Stall zugeht, an dem Reiterinnen und Kutscher ihre rund 170 Pferde für den großen Umzug zurechtmachen.

Unter den Neujahrsgrüßen des Vereins: Das Datum für das Tänzelfest 2023. Was ist bislang bekannt?

Der Termin: Wann ist Tänzelfest 2023?

Das Tänzelfest 2023 findet vom 13. bis 24. Juli 2023 in der Altstadt von Kaufbeuren statt.

Was bietet das Programm beim Tänzelfest 2023?

Wenn die Trommeln donnern und Fanfaren erklingen ist Kaufbeuren in Fest-Stimmung. Die historische Altstadt geschmückt, die Kinder fesch gemacht: Beim zwölftägigen Tänzelfest 2023 ist in Kaufbeuren vieles geboten - nicht nur für Kinder. Hier die wichtigsten Termine. (Stand: 3. Januar 2023, Quelle: Tänzelfest-Verein)

Eröffnung des Tänzelfestes am Donnerstag, 13. Juli 2023 um 19.30 Uhr : Traditionell findet bei der Eröffnung ein ökumenischer Gottesdienst statt mit einer Segnung der Kinder. Ein Theaterstück mit Musik und Tanz weckt die Vorfreude auf das Tänzelfest und zeigt das Motto des aktuellen Tänzelfestes. Der Einlass am Tanzplatz ist ab 18.30 Uhr. Regnet es, wird die Eröffnung ins Eisstadion verlegt.

des Tänzelfestes am : Traditionell findet bei der Eröffnung ein ökumenischer Gottesdienst statt mit einer Segnung der Kinder. Ein Theaterstück mit Musik und Tanz weckt die Vorfreude auf das Tänzelfest und zeigt das Motto des aktuellen Tänzelfestes. Der Einlass am Tanzplatz ist ab 18.30 Uhr. Regnet es, wird die Eröffnung ins Eisstadion verlegt. Lagerleben am Freitag- und Samstagabend, 14. und 15. Juli 2023 : Im Schein von Lagerfeuer, Fackeln und Kerzen warten Jongleure, Ritter und Feuerschlucker in der Kaufbeurer Altstadt auf die Besucher. Im vergangenen Jahr strömten so viele Menschen in die Altstatt, dass das Essen beinahe knapp wurde.

am : Im Schein von Lagerfeuer, Fackeln und Kerzen warten Jongleure, Ritter und Feuerschlucker in der Kaufbeurer Altstadt auf die Besucher. Im vergangenen Jahr strömten so viele Menschen in die Altstatt, dass das Essen beinahe knapp wurde. Festzug am Sonntag und Montag, 16. und 17. Juli 2023 ab 14.30 Uhr : Zieht Kaiser Maximilian in die Stadt ein und hat die Huldigung der Obrigkeit sowie der Stadträte entgegengenommen, beginnt der große Tänzelfest-Umzug. Rund 1600 Kinder in historischen Gewändern, etliche Festwagen und 170 Pferde wirkten im vergangenen Jahr beim Umzug mit und zeigten in historischen Gewändern die verschiedenen Zeitepochen Kaufbeurens. Die schönsten Bilder aus dem Jahr 2022 sehen Sie weiter unten. Der Tänzelfest-Verein zieht für das Jahr 2022 eine durchweg positive Bilanz.

am : Zieht Kaiser Maximilian in die Stadt ein und hat die Huldigung der Obrigkeit sowie der Stadträte entgegengenommen, beginnt der große Tänzelfest-Umzug. Rund 1600 Kinder in historischen Gewändern, etliche Festwagen und 170 Pferde wirkten im vergangenen Jahr beim Umzug mit und zeigten in historischen Gewändern die verschiedenen Zeitepochen Kaufbeurens. Die schönsten Bilder aus dem Jahr 2022 sehen Sie weiter unten. Der Tänzelfest-Verein zieht für das Jahr 2022 eine durchweg positive Bilanz. Vom 15. Juli bis zum 24. Juli 2023 hat der Rummeplatz mit vielen Fahrgeschäften auf dem Tänzelfestplatz geöffnet.

hat der Rummeplatz mit vielen Fahrgeschäften auf dem Tänzelfestplatz geöffnet. Die Termine des Häfelesmarkts, der Kindertänze, der Bierprobe und des Zapfenstreichs sind noch nicht offiziell bekanntgegeben.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Tänzelfest 2022: Die schönsten Bilder und der ganze Tänzelfest-Umzug im Video

Nach zwei Jahren Corona-Pause feierten die Kaufbeurer 2022 wieder ein Tänzelfest mit Lagerleben. Und wie! 28.000 Menschen besuchten alleine das Lagerleben. Die Besucher seien „super gut drauf“ gewesen, berichtet Maximilian Nocker, Sprecher für das Lagerleben.

Bus, Bahn, Auto: Wie komme ich am besten zum Tänzelfest?

Ob es zum Tänzelfest 2023 in Kaufbeuren wieder zusätzliche Busverbindungen geben wird, sei noch nicht abschließend geklärt, so ein Sprecher der Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion. Dennoch kann die Anreise per Bus und Bahn nur empfohlen werden - das Parken in und nahe der Kaufbeurer Altstadt ist zu Tänzelfest-Zeiten kein Vergnügen.

Vom Bahnhof in Kaufbeuren spaziert man (gemächlich) 15 Minuten zum alten Rathaus in der Kaiser-Max-Straße, vom Zentralen Bus-Bahnhof Plärrer sind es nur fünf Minuten. Busse in die Kaufbeurer Stadtteile fahren in der Regel im 15-30 Minuten-Takt. Auch in die umliegenden Gemeinden fahren Busse. An den Lagerleben-Abenden stehen zudem zahlreiche Taxis bereit.

Die Geschichte des Tänzelfestes: Warum findet das Tänzelfest statt?

Laut Hinweisen aus den Kaufbeurer Ratsprotokollen geht der Kaufbeurer Tänzeltag auf die Zeit vor 1557 zurück. Im Jahr 1689 wird das Tänzelfest zum ersten Mal im Zusammenhang mit einem Kinderfest erwähnt. Anfang des 19. Jahrhunderts beschrieb der Lehrer Johann Georg Steudele den Ablauf eines Kinderfestes: Drei Tage hintereinander seien Kinder durch die Stadt gezogen - zum sogenannten Tanzhölzle. "Hier beginnt erst für die Jugend der Zweck des Festes: reine, ungestörte Freude in Erfüllung zu gehen", schreibt Steudele in seiner Dokumentation.

Was ist beim Tänzelfest besonders?

Das Tänzelfest Kaufbeuren ist immaterielles Kulturerbe in Bayern. Oberbürgermeister Stefan Bosse freute sich sehr über die Aufnahme 2020: „Das Tänzelfest ist ein wichtiger Repräsentant des kulturellen Erbes in Bayern.“

