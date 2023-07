Pro und Contra: Ist es sinnvoll, beim Tänzelfest-Lagerleben das Programm abzuarbeiten?

Gemütlich zusammensitzen oder möglichst viel sehen? Diese Frage stellt sich beim Tänzelfest-Lagerleben. Das sagen unsere Autorinnen.

Unsere Redakteurin Renate Meier findet: Die Betreiber der Lager geben sich Jahr für Jahr, große Mühe, dem Publikum etwas Besonderes zu bieten. Da ist es doch sehr schade, vieles zu verpassen - wie so oft in den vergangenen Jahren. Also, sich heuer mal zumindest vornehmen, im Vorfeld das Programmheft zu studieren und sich die ausgesuchten Attraktionen anzuschauen. Ab und an hat das schon geklappt und es war ein echt tolles Erlebnis.

Dabei gibt es tatsächlich immer wieder Neues zu entdecken - sei es an bisher nicht gesehenen Hinterhöfen, besonder schönem Ambiente, Darbietungen oder Schmankerln. Deshalb ruhig mal sagen, ich will jetzt weiter, noch dies und das entdecken, statt zu verhocken. Gemütlich mit Freunden zusammensitzen und sich Essen und Trinken munden lassen kann man schließlich den ganzen Sommer über in jedem beliebigem Biergarten – da braucht es ja kein Lagerleben drum herum. Und ein bisschen Laufen kann bei den vielen Kalorien, die man normalerweise an so einem Lagerleben-Abend zu sich nimmt, nun wahrlich auch nicht schaden.

Dagegen meint Redakteurin Jessica Stiegelmayer: Mit Plänen und Erwartungen ist es ja häufig so: Sie übersteigen das, was die Realität bieten kann, und am Ende bleibt allzu oft das Gefühl, etwas nicht geschafft zu haben. Deswegen lieber alles einfach auf sich zukommen lassen und den Augenblick genießen. Ist auch deutlich entspannter. Insbesondere, wenn es dort bei Kerzenschein gerade so gemütlich ist und die planvolle Alternative hieße: ab durch die Menschenmenge, in zehn Minuten beginnt ein Auftritt am anderen Ende der Altstadt.

Zumal: Wer mit einer To-do-Liste über das Lagerleben eilt, läuft Gefahr, besondere Momente inmitten und abseits des Trubels zu verpassen – obwohl sie zum Greifen nah waren. Etwa die Geschichte am Lagerfeuer, der Sonnenuntergang an der Stadtmauer, der Plausch mit einer Bekannten oder eine spontane Darbietung der Gauklertruppen, Tänzer oder Musikerinnen. Dies, das und jenes muss also nicht sein. Viel schöner ist es doch, sich jedes Jahr aufs Neue von den vielen Kleinigkeiten, die das Lagerleben so einzigartig machen, überraschen zu lassen.

