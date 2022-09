Horst Lauerwald will noch einmal als Vorstand des Tänzelfestvereins Kaufbeuren kandidieren. Doch er bittet darum, sich rechtzeitig um eine Nachfolge zu kümmern.

02.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Seit 2006 ist Horst Lauerwald Vorstand des Tänzelfestvereins mit etwa 500 Mitgliedern. Bei der anstehenden Mitgliederversammlung am Montag, 12. September, will er zusammen mit seinen Vorstandskollegen Christian Mayer und Irmgard Ernszt nochmals für das Amt kandidieren. Gleichzeitig bittet der 81-Jährige jedoch darum, sich beizeiten nach einem Nachfolger für ihn umzusehen. Diesen möchte er beim Tänzelfest 2024 in die vielfältigen Aufgaben einführen.

