Tag der Bundeswehr 2022: Im Juni präsentiert sich auch der Kaufbeurer Standort

Trotz der Corona-Pandemie laufen die Planungen für den Standort Kaufbeuren auf Hochtouren. Im Frühjahr entscheidet sich, ob und wie der Aktionstag stattfindet.

27.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Planungen für den Tag der Bundeswehr am Standort Kaufbeuren im Juni 2022 gehen trotz der Pandemie uneingeschränkt weiter. Derzeit gebe es keinen Grund zu reagieren, sagt der stellvertretende Projektoffizier Major Lars Schmidt.

Erst im Februar oder März lasse sich die Situation im Frühsommer beurteilen. Spätestens dann müsste entschieden werden, ob und wie der Aktionstag stattfinden könne. „Die Planungen für diesen besonderen Tag laufen derzeit auf Hochtouren.“

Was ist der Tag der Bundeswehr genau?

Unter dem Motto „Wir sind da“ öffnen am Samstag, 25. Juni, an 16 Standorten in ganz Deutschland Kasernen ihre Tore, um laut einer Pressemitteilung mit Besuchern in den Dialog zu kommen und Aufgaben sowie Fähigkeiten der Bundeswehr vorzustellen.

Der Fliegerhorst Kaufbeuren, Heimat des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe Abteilung Süd, wird als einziger Luftwaffenstandort Ausrichter dieses Aktionstages sein.

Seit Februar steht fest, dass die luftfahrzeugtechnische Ausbildung am Eurofighter weiterhin im Fliegerhorst Kaufbeuren beheimatet sein wird. Zudem feiert der Luftwaffenstandort an der Wertach im kommenden Jahr sein 65-jähriges Bestehen. Der Tag der Bundeswehr soll damit auch Gelegenheit sein, Standorterhalt, Jubiläum und die Verbundenheit mit der Stadt zu würdigen.

Welches Programm ist in Kaufbeuren geboten?

Gezeigt werden unter anderem Flugbetrieb, Flugzeuge und die Arbeit der Fallschirmjäger. Zudem werden sich der Bereich Cyber- und Informationsraum, die Streitkräftebasis und eventuell die Marine präsentieren. Außerdem können die Ausbildungsluftfahrzeuge der Abteilung Süd, Eurofighter und Tornado besichtigt werden.

Geplant ist auch ein Bühnenprogramm mit Livemusik und Interviews, Live-Schaltungen zu anderen Standorten sowie der Besuch von Spitzensportlern. Für Kinder sind Hüpfburg, Schatzsuche, Schnipseljagd und ein Rätselparcours geboten.