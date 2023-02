Tag der Bundeswehr: Dieses Programm ist in Kaufbeuren geplant

Am 17. Juni präsentiert sich die Luftwaffe am Standort Kaufbeuren. Heuer jährt sich die Ausbildung am Eurofighter zum 20. Mal.

12.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Luftwaffe präsentiert sich beim „Tag der Bundeswehr“ am Samstag, 17. Juni, in Kaufbeuren. Mittlerweile hat sich das Programm für diesen Aktionstag im Fliegerhorst konkretisiert. Unter dem Motto „Wir sind da“ öffnen zum „Tag der Bundeswehr“ an zehn Standorten in ganz Deutschland Kasernen ihre Tore, um mit Bürgerinnen und Bürgern „in den Dialog zu treten und Aufgaben sowie Fähigkeiten der Bundeswehr vorzustellen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Bundeswehrstandort Kaufbeuren, Heimat des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe Abteilung Süd, wird als einziger Luftwaffenstandort Ausrichter des bundesweiten Aktionstages sein.

"Freudige Ereignisse feiern"

Nachdem die Bundeswehr in Kaufbeuren im Dezember 2022 das 65-jährige Bestehen der luftfahrzeugtechnischen Ausbildung gefeiert hat, steht heuer das nächste Jubiläum an. 2023 jährt sich die Ausbildung am Eurofighter zum 20. Mal. Nach diesen Ereignissen und der Entscheidung zum Standorterhal im Jahr 2021 werde der „Tag der Bundeswehr“ eine willkommene Gelegenheit sein, die freudigen Ereignisse zu feiern, sagt Kommandant Martin Langer.

Airbus A400M in der Luft

Geplant sind am 17. Juni von 9 bis 17 Uhr die Besichtigung der Ausbildungsjets Eurofighter und Tornado, eine Ausstellung von Transporthelikoptern (CH-53), Mehrzweckhelikoptern (H-145 LUH SOF) und der Überflug eines Airbus A400M-Transportflugzeuges. Außerdem soll der Transportpanzer Fuchs zu sehen sein. Heeresdienststellen wollen zudem diverses Großgerät ausstellen. Ein Bühnen- und Musikprogramm, Live-Schaltungen über eine Großbildleinwand zu anderen Standorten und in einen Auslandseinsatz sowie der Besuch von Spitzensportlerinnen- und Sportlern werden ebenfalls geboten. Ein Kinderprogramm mit Mitmachaktionen sowie kulinarische Angebote runden das Programm ab.

"Ein besonderer Tag"

„Die Abteilung Süd des Technischen Ausbildungszentrum der Luftwaffe ist mit der Stadt Kaufbeuren und der Region eng verbunden“, sagt Projektoffizier Oliver Thomas. „Wir freuen uns sehr, gemeinsamen mit unseren Gästen diesen besonderen Tag erleben zu dürfen.“ Über Sammelparkplätze in und um Kaufbeuren will die Bundeswehr rechtzeitig informiert. Von dort aus soll es Shuttlebusse zum Veranstaltungsgelände geben. Zusätzlich soll eine Buslinie zwischen der Bushaltestellte Plärrer, dem Kaufbeurer Bahnhof und dem Veranstaltungsgelände eingerichtet werden.

Lesen Sie dazu auch: Wie geht es am Bundeswehr-Standort Kaufbeuren weiter?