Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren: Auch die Vereine sind gefragt

Am 17. Juni öffnet der Fliegerhorst in Kaufbeuren seine Tore für den Tag der Bundeswehr. Auch die Vereine und Gemeinden sind aufgerufen, sich zu beteiligen.

Mit Beginn des neuen Jahres hat die Planungsarbeit für den „Tag der Bundeswehr“ am Samstag, 17. Juni, Fahrt aufgenommen. Bei der Großveranstaltung handelt es laut Oberst Martin Langer, Kommandeur des Technischen Ausbildungszentrum der Luftwaffe Abteilung Süd, nicht etwa um einen normalen Tag der offenen Tür. „Jeder Austragungsort wird die Bundeswehr in ihrer Gesamtheit mit Luftwaffe, Heer, Marine, Cyber- und Informationsraum, Streitkräftebasis und Sanitätsdienst mit entsprechenden Exponaten und vor allem mit ihren Soldatinnen und Soldaten präsentieren“, sagt er.

Deutschlandweit ist Kaufbeuren der einzige Luftwaffenstandort, der teilnimmt. Deshalb dürften Flugzeuge und Hubschrauber am Boden und eventuell auch ein Überflug am Kaufbeurer Himmel eine besondere Rolle spielen. Zudem lädt die Bundeswehrverwaltung Vereine und Musikgruppen aus der Region ein, an dem Veranstaltungsprogramm auf dem ganzen Gelände des Technische Ausbildungszentrums und auf der zentralen Bühne teilzunehmen.

Tag der Bundeswehr: So sieht das Programm aus

Eine Projektgruppe hat mittlerweile die Arbeit aufgenommen, um nicht nur das Veranstaltungsprogramm, sondern auch Konzepte für Catering, Parkplätze, Buspendelverkehr, Sicherheit und Marketing zu erstellen. In den nächsten Wochen soll ein Sicherheits- und Koordinierungsausschuss auf die Stadt Kaufbeuren, die umliegenden Landkreise, Gemeinden, Institutionen, Vereine und Verbände zugehen und um Unterstützung und Beiträge bitten (Kontakt per Email unter TagderBundeswehr2023Kaufbeuren@bundeswehr.org).

Wie berichtet, hat das Bundesverteidigungsministerium im vergangenen Jahr entschieden, am 17. Juni 2023 einen Tag der Bundeswehr mit Beteiligung des Kaufbeurer Standorts erneut stattfinden zu lassen. Damit ist die Wertachstadt einer von zehn Austragungsorten dieser bundesweiten Veranstaltung. Besucherinnen und Besucher könnten dabei hinter den Kasernenzaun blicken, sagt Oberst Martin Langer, die Bundeswehr präsentiere sich nicht nur als Arbeitgeber und Ausbilder, sondern auch als „Gastgeber eines großen Festes mit Ausstellungen, Vorführungen, einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm und natürlich Bewirtung für die ganze Familie“. Langer betont, dass der Tag der Bundeswehr sowohl für Angehörige der Bediensteten als auch für Bürgerinnen und Bürger von Kaufbeuren und aus der Region gedacht sei.

Den Tag der Bundeswehr gibt es seit 2015. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 fand er virtuell im Internet statt. 2022 wurde er aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine lediglich am Standort Warendorf veranstaltet. Die Standorte in der Umgebung von Kaufbeuren, etwa Penzing, Füssen, Murnau und Dillingen, an denen diese Großveranstaltung in den vergangenen Jahren bereits stattfand, zählten jeweils mehrere tausend Gäste in ihren Kasernen.