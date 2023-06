Tausende strömen zum Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren

Tausende Besucher, Politprominenz und militärisches Gerät: Der Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren wurde auf dem Fliegerhorst zum Groß-Event. Was geboten war.

17.06.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Mit einem ökumenischen Gottesdienst wurde der Tag der Bundeswehr im Fliegerhorst Kaufbeuren eröffnet. Tausende Menschen strömen mittlerweile auf das Gelände. Kommandeur Oberst Thorsten Milewski griff in seiner Begrüßungsrede das Motto des Tages, "Wir sind da", auf.

"Aber nicht nur wir als Bundeswehr sind da, sondern – und das ist eine wesentliche Grundidee dieses Aktionstages – Sie sind da", sagte er zu den zahlreichen Gästen, darunter die Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke ( CSU) und Christoph Schmid (SPD) sowie die Landtagsabgeordneten Angelika Schorer (CSU), Bernhard Pohl (Freie Wähler) und Franz Pschierer (FDP). "Ihre gezeigte Wertschätzung hier in Kaufi ist uns Freude und Ehre zugleich", so Milewski weiter.

Tag der Bundeswehr 2023 in Kaufbeuren eröffnet

Kaufbeuren und die Luftwaffe hätten seit 1957 eine gewachsene Beziehung. Und diese "gelebte Verbundenheit" könnten die Gäste nun sehen. "Stadt und Luftwaffe pflegen ein enges Miteinander, das wir Jahr ein, Jahr aus, in vielen gemeinsamen Veranstaltungen leben", sagte Milewski. Die Eröffnung des Tag der Bundeswehr mit den Besucherinnen und Besuchern, stehtestellvertretend für das gute Miteinander.

Seit dem Jahr 2019 ist dieses "enge Miteinander" in einer offiziellen Patenschaft mit der Stadt Kaufbeuren besiegelt. "Seit 2021 wissen wir: Die Tradition der Bundeswehr am schönsten Standort der Luftwaffe hat Zukunft", freute sich Milewski. Denn die einstigen Schließungspläne seien endgültig vom Tisch. Der Kommandeur ging im weiteren auf die lange Geschichte der Luftwaffenschule in Kaufbeuren ein.

Oberst Thorsten Milewski begrüßte die Besucherinnen und Besucher zum Tag der Bundeswehr. Bild: Mathias Wild

Milewski lud die Besucherinnen und Besucher zudem zu den zahlreichen Vorführungen auf dem Gelände und zu Gesprächen mit den Soldatinnen und Soldaten ein. "Wir hoffen, dass der Tag der Bundeswehr für Sie ein schönes, informatives und ein nicht alltägliches Ereignis wird." An Oberbürgermeister Stefan Bosse überreichte er eine "einzigartige Spielführerbinde, die am Tag der Verleihung zu tragen ist: Ob in Kaufbeuren oder im Olympiastadion in Berlin."

Dort werden an diesem Samstag die Special Olympics World Games eröffnet werden. In Kaufbeuren war zuvor das Team aus Aruba zu Gast. Bosse ist bei der Eröffnungsfeier dabei und begleitet das Team aus Aruba um 20 Uhr beim Einzug in das Olympiastadion. "Vielen Dank, dass wir Schulter-an-Schulter diesen besonderen Tag – für Sie zudem einen besonders sportlichen Tag – nun gemeinsam eröffnen dürfen", so Milewski zu OB Bosse.

Tag der Bundeswehr: "Anerkennung und Respekt für die Menschen in den Streitkräften"

Dieser freute sich, dass Kaufbeuren als der Luftwaffenstandort für den Tag der Bundeswehr ausgewählt wurde. Dieser zolle den "Menschen in den Streitkräften Anerkennung und Respekt". "Wir in Kaufbeuren leben das", sagte Bosse. Zum Motto "Wir sind da" meinte Bosse: "Und Gott sei Dank bleiben Sie auch da." Er spielte damit auf die einstigen Schließungspläne des Bundeswehr-Standortes an.

Dieser sei für die Stadt und die Region "sehr wichtig und hat eine enorme wirtschaftliche Bedeutung". Die Bundeswehr insgesamt stehe "für unsere Sicherheit ein. Sie sichere auch die Freiheitsrechte. Denn ohne äußere Sicherheit könnten diese nicht gewährleistet werden.

Während des Gottesdienstes und der offiziellen Eröffnung stellten sich zahlreiche Fahnenabordnungen von Veteranenvereinen vor der Bühne auf. Bild: Mathias Wild

Eine Spielführerbinde für die Special Olympics World Games überreichte Oberst Milewski an Oberbürgermeister Bosse. Bild: Mathias Wild

Den ökumenischen Gottesdienst hatten der katholische Militärpfarrer Stefan Banhofer und die evangelische Pfarrhelferin Heidi Kunzi gehalten. Das Motto lautete: "Ich kann die Welt nicht retten, aber ich kann dir ein Lächeln schenken."

Tag der Bundeswehr: Staus in Kaufbeuren, die ersten Großparkplätze sind voll

In der Stadt füllen sich laut Verkehrsexperte Stefan Horend von der Polizeiinspektion Kaufbeuren inzwischen die ausgewiesenen Parkplätze für die Großveranstaltung sehr gut. In der Apfeltranger Straße und in der Kemptener Straße staut sich laut Horend immer wieder der Verkehr. Zu viele Menschen versuchten, direkt mit dem Auto zum Veranstaltungsgelände zu kommen. Dies ist aber nicht möglich.

Voll besetzt sind nun die Parkplätze am Innovapark und am Tänzelfestplatz. Kapazitäten gibt es noch im Gewerbepark Kaufbeuren, der direkt vom Verteilerkreisel der Bundesstraße 12 aus zu erreichen ist. Aktuell wurden bis 15.30 Uhr über 17.500 Besucherinenn und Besucher im Fliegerhorst gezählt. Auf dem weitläufigen Gelände verteilen sie sich gut. Eine lange Schlange steht allerdings an einem Tornado an. Interessierte dürfen in das Cockpit des Kampfjets klettern und werden dann kostenlos fotografiert. Einen Ausdruck gibt es dazu. Auch an den 16 Food-Trucks haben sich um die Mittagszeit Schlangen gebildet. Doch die Menschen warten geduldig, bis sie ihre Mahlzeit bekommen. Die Stimmung ist insgesamt sehr friedlich. Laut Sicherheitschef gab es bislang keinerlei Zwischenfälle. Bei den Taschenkontrollen am Einlass mussten lediglich einige Glasflaschen entsorgt werden. Sie dürfen nicht mit auf das Gelände genommen werden, damit es keine Scherben gibt.

Im Laufe des Tages mussten einige wenige Menschen von den anwesenden Sanitätern versorgt werden, da sie Schwächeanfälle erlitten hatten. Laut Bundeswehr-Pressesprecher hatten sie zu wenig getrunken und zu viel Sonne abbekommen. Es gehe aber mittlerweile allen wieder gut.