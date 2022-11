Tag gegen Gewalt an Frauen: Das ist in Kaufbeuren geplant

Rund um den Aktionstag am 25. November wollen Gleichstellungsstelle und Frauenhaus die Öffentlichkeit informieren – und zu Solidarität aufrufen.

Körperliche oder sexuelle Gewalt gehört immer noch zur alltäglichen Erfahrung vieler Frauen. Allein in Europa wird laut einer EU-Studie jede dritte Frau mindestens ein mal in ihrem Leben Opfer von Gewalt. Darauf machen die Vereinten Nationen mit dem „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ am 25. November aufmerksam.

Gewalt gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten

Häusliche Gewalt in Familie und Partnerschaft existiert in allen gesellschaftlichen Schichten – oft unerkannt. Jeden Tag versucht ein Mann eine Frau zu töten. Jeden dritten Tag „gelingt“ der Femizid.

Thema noch mehr ins allgemeine Bewusstsein rücken

Zum UN-Aktionstag hat sich die Gleichstellungsstelle in Kaufbeuren auch in diesem Jahr wieder überlegt, wie das Thema noch mehr ins allgemeine Bewusstsein gerückt werden kann. Gemeinsam mit dem Kaufbeurer Frauenhaus und der Beratungsstelle bei häuslicher oder sexueller Gewalt, deren Träger der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) ist, lädt die Gleichstellungsstelle zur Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ ein.

Infostände auf den Wochenmärkten in Kaufbeuren und Neugablonz

Mitarbeiterinnen der Einrichtungen wollen am kommenden Donnerstag, 24. November, auf dem Kaufbeurer Wochenmarkt kleine Süßigkeitentüten mit der Aufschrift: „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ und dazu Flyer der Beratungsstelle an Marktbesucher und Passantinnen verteilen.

Wie im vergangenen Jahr soll es wieder eine Bodenzeitung zum Thema Gewalt geben, die auf dem Pflaster in der Altstadt liegt und dort gelesen werden kann. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und dauert bis etwa 12 Uhr, teilt die Kaufbeurer Gleichstellungsbeauftragte Elke Schad mit. Die gleiche Aktion ist auch am Samstag, 26. November, auf dem Wochenmarkt in Neugablonz geplant.

Solidarität zeigen: Veranstaltung in der Sparkassenpassage

„Am Freitag, 25. November, wollen wir ein Zeichen für ein Leben ohne Gewalt setzen“, erklärt Schad. Verschiedene Institutionen und der Gleichstellungsbeirat klären in der Sparkassenpassage an Infoständen und mit Aktionen über Gewalt an Frauen auf. Unter anderem wird eine Fahne „NEIN zu Gewalt an Frauen“ gehisst. Auch Bürgermeister Oliver Schill und die Vorsitzende des Gleichstellungsbeirates, Ulrike Seifert, wollen Betroffenen dabei signalisieren, dass sie Unterstützung finden.

