Tanz in den Mai in Kaufbeuren: Wie es früher einmal war

Kinos, Kneipen, Theater – alles dicht wegen Corona. Vor 55 Jahren war das in Kaufbeuren anders: Maitanz, Volksstücke und Programm in fünf Kinos. Die AZ sammelt Ihre Erinnerungen.

30.04.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Man mag es kaum glauben, aber vor Corona gehörte der Tanz in den Mai zum Höhepunkt im Party-Kalender. Und heute: Clubs und Bars geschlossen. Ob und wann das erste Festzelt in diesem Jahr aufgestellt wird? Alles offen. So viel aber ist sicher: Die Feiern in den und im Wonnemonat, die Begrüßung des Frühlings nach einem harten Lockdown-Winter wird es heuer nicht geben. Da erfreut ein Blick weit zurück, auf eine Seite unserer Zeitung aus dem Jahr 1966 – verbunden mit einer Bitte an unsere Leserinnen und Leser: Erinnern Sie sich an die Bars, Cafés und Kinos auf dieser Seite, im Mai oder zu anderer Zeit? Die erste Liebe, der Sound der Jupiters und der DJ mit dem guten Musikgeschmack? Lassen Sie uns und andere Leser an diesem Rückblick teilhaben. Ein kurzer Text, ein Foto an die Redaktion genügt.

55 Jahre führt dieser Zeitungsausriss unseres Lesers Rudolf Uhrle zurück, Ende April 1966. Die Kinos: das Metro, Neues Filmtheater, Fortuna, Regina und die Schauburg – gibt es alle nicht mehr. Die Streifen von damals, „Viva Maria“ mit Brigitte Bardot und „Für ein paar Dollar mehr“ mit Clint Eastwood sind in die Filmgeschichte eingegangen. Oder die Maitänze im Café Erhard in Oberbeuren, die Musik von The Steadfasts in der Neugablonzer Waldgaststätte und der 3 Martelis im Rheingold „bis 3 Uhr früh“. Das waren noch Zeiten. Über das Volksstück „Versiegelte Lippen“ der Katholischen Spielgruppe Neugablonz im Pfarrsaal der Herz-Jesu-Kirche gibt es keine Aufzeichnungen mehr. Der Eintritt jedenfalls war aus heutiger Sicht aber spottbillig.

Werbung aus dem Modehaus Kell

Galant die Werbung des Modehauses Kell, damals in der Schraderstraße ansässig. Die „letzten Neuheiten“ für den Junior sehen heute freilich etwas anders aus. Wünsche von Vater und Sohn ließen sich wohl kaum mehr „unter einen Hut bringen“.

Schicken Sie uns Ihre Erinnerungen

