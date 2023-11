Teambuilding in Stresssituation

Spieler und Trainer des ESV Kaufbeuren bereiten sich beim 5. Benefizessen auf die kommenden schweren Spiele vor.

Viele Köche verderben den Brei, heißt es – doch viele Küchenhelfer können ihn richten. So geschehen beim 5. Benefizessen des ESV Kaufbeuren im Landgasthof Hubertus in Apfeltrang. Rund 130 Gäste waren für einen guten Zweck gekommen: „Fans und Sponsoren zahlen für das Essen und der Erlös kommt unter anderem der Thomas-Holzmann-Stiftung zugute“, erklärte Hausherr und ESVK-Gesellschafter Thomas Petrich. Das besondere daran: „Die Spieler haben zuvor beim Kochen und Zubereiten geholfen und sind am Abend beim Service“, erläuterte Petrich weiter. Das sorgte für gute Laune beim Publikum, aber auch bei den Spielern und Trainern, die obendrein auch noch Erkenntnisse daraus zogen.

Entspannter Kontakt zu Fans und Crew

Die Fans hatten jedenfalls Spaß daran: Kinder, die „den Max“ (Oswald) zum Autogramm baten oder mit Jamal Watson ein Selfie wollten. „Es ist ja auch mal schön, die Leute außerhalb der Arena zu sehen“, meinte ein entspannter Tyler Spurgeon. Der Kapitän hatte auch beim Servieren der Getränke Spaß. „Es ist auch gut, die Leute vom Service zu sehen, die sonst für uns arbeiten und mal so mit ihnen zu reden“, erklärte Spurgeon.

Watson genießt ein Bier und sein Spiel

Neuzugang Watson war natürlich zum ersten Mal dabei – aber auch zum ersten Mal richtig in einer Küche zugange: „Ich habe Gemüse geschnitten, ich mag das wirklich gern“, erzählte er lachend. Zwischen Gemüse und Service genoss er dann ein Bier – ein dunkles: „Ich mag deutsches Bier sehr“, gab er zu. Zumal der kanadische Neuzugang auch den Moment genießen kann – beim ESVK ist er derzeit der Goldhelm, also der Mann mit den meisten Punkten. „Überraschend läuft es derzeit sehr gut für mich. Ich habe mein Spiel gefunden und auch meine Defensive verbessert“, sagte der 28-Jährige.

Koziol hält dem Druck stand

Auch Verteidiger Fabian Koziol hat an Watsons Seite etwas wiedergefunden – seine alte Stärke: Vorige Saison fehlte er fast komplett verletzungsbedingt. „Schön das ich wieder dabei bin“, meinte er bescheiden. „Die Punkteausbeute könnte noch besser sein“, fügte er an. Dennoch ist ihm die Freude anzumerken, nach dem vergangenen Jahr wieder auf dem Eis zu stehen. Im Hubertus hatte Koziol zunächst Granatäpfel zu entkernen, Kartoffeln zu stampfen oder Fleisch vorzubereiten, damit später alles verarbeitet werden konnte. Da könne er für das Eishockey etwas mitnehmen: „Wie man unter Druck arbeitet“, meinte der 24-Jährige.

Verteidiger Fabian Koziol beim 5. Benefizessen des ESVK im Gasthof Hubertus.

Den hält Maximilian Hops momentan gut aus: Der 21-Jährige sorgt derzeit in seiner Reihe mit Yannik Burghart und Thomas Heigl für Furore – und machte mit seinen Kollegen auch beim Eindecken der Tische und dem anschließenden Service eine gute Rolle. „Das ist für das Teambuilding in Stresssituationen eine gute Übung“, meinte Hops.

Fießinger serviert mit einem Profi

Ähnlich sah Torwart Daniel Fießinger seine Aufgabe als Servicekraft: Er hatte einen Zehnertisch mit Co-Trainer Daniel Jun zu betreuen. „Eine gewisse Balance ist dabei sicherlich nicht schlecht. Außerdem sollte man die Übersicht behalten“, erklärte Fießinger. Zumal er mit seinem Servicepartner Jun einen Profi an der Seite hatte, der auch mal locker ein paar Teller servierte: „Mein Bruder hatte vier Restaurants in Prag und ich habe Hotelfachmann gelernt“, erklärte der Co-Trainer seine zweite Profession. Und ein Erfolg dabei sei auch: „Zu kommunizieren, wie im Eishockey.“ Obendrein sieht er in dem Benefizessen eine „willkommene Abwechslung“ für die Spieler.

Keine Schonung am Wochenende

Denn am Wochenende wird es wieder hart: Erst kommt das Heimspiel am Freitag gegen die Ravensburg Towerstars. „Es wird wohl ein volles Stadion im Derby geben, da wollen wir die Fans auch nicht enttäuschen“, erklärte Fießinger. Und am Sonntag muss der ESVK nach Bad Nauheim: „Da ist noch eine Rechnung offen“, fügt der Torwart an. Nach den beiden Partien folgt die Deutschland Cup-Pause. „Wir brauchen uns also nicht zu schonen“, gibt Jun die Marschrichtung vor und fügte an: „Und wir hoffen, dass Dieter Orendorz und Joey Lewis wieder dabei sind.“ Für Alexander Thiel kommt ein Einsatz noch zu früh: Zwar kann er schon wieder Gemüse schneiden, aber Thiel betonte: „Ich bin erst nach dem Deutschlandcup wieder dabei.“

Die kommenden Gegner

Ravensburg Towerstars am Freitag ab 19.30 Uhr in der Energie Schwaben Arena.

am Freitag ab 19.30 Uhr in der Energie Schwaben Arena. Tabellenplatz: 6.

Trainer: Gergely Majaross.

Top-Scorer: Charlie Sarault – 16 Punkte.

Torwart: Ilya Sharipov – Fangquote: 91,5 Prozent.

Besonderes: Powerplay-Quote: 30,4 Prozent – Liag-Bestwert.