Techniker überzeugen - Springer und Werfer des TV Kaufbeuren mit gutem Saisonstart

Fünf Sportler des TV Kaufbeuren holen acht Medaillen beim Werfer- und Springertag. Zwar macht sich das fehlende Training durch Corona bemerkbar, dennoch hagelt es persönliche Bestzeiten.

14.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Mit dem 12. Vöhringer Werfer- und Springertag starteten die Leichtathleten des TV Kaufbeuren erfolgreich in die neue Saison in den technischen Disziplinen. Zahlreiche neue persönliche Bestleistungen und insgesamt acht Medaillen standen am Ende des Tages auf der Haben-Seite der Wertachstädter.

Training nur bedingt möglich

Die technischen Disziplinen erfordern einen erhöhten und besonderen Trainingsaufwand, der pandemiebedingt aber für die Kaufbeurer nicht möglich war. Dennoch zeigten die Kaufbeurer eine gute Einstellung und erzielten fast nur persönliche Bestleistungen. Besonders im Hochsprung ist die Anlauftechnik und auch die entsprechenden Vorbereitung ein entscheidender Faktor, der über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Umso erfreulicher ist das Abschneiden von Samuel Lilje. Er siegte mit einer Höhe von 1,68 Meter in der Altersklasse U18 souverän. Aber auch Leo Schüll steigerte sich von Sprung zu Sprung und gewann in der AK U16 mit 1,44 Meter. Ebenfalls den ersten Platz erkämpfte sich Henriette Parbus in der U18 mit 1,46 Meter. Anna Schüll begleitete sie als Dritte auf dem Siegerpodest.

Beim Anlauf fehlt die Übung

Ihren ersten Wettkampf in den technischen Disziplinen absolvierte Liselotte Westphal, W12, in Vöhringen. Sie zeigte einen guten Wettkampf und gewann mit konstanten Sprüngen und mit einer Bestweite von 3,58 Meter. Eine weitere Bronzemedaille holte Anna Schüll in der U18 im Weitsprung. Sie steigerte ihre Bestleistung, obwohl sie den Balken bei ihren sechs Sprüngen nie optimal traf, auf 4,57 Meter. Henriette Parbus erging es ähnlich – sie landete mit einer neuen Bestleistung nur knapp dahinter. Leo Schüll fügte der guten Kaufbeurer Bilanz als dritter eine weitere Medaille hinzu. Auch er kämpfte mit dem Anlauf, erzielte aber trotzdem eine neue Bestweite von 4,35 Meter.

Simon Wittmer ist Allgäuer Vizemeister

Der einzige Kaufbeurer Werfer in Vöhringer war Simon Wittmer, der dann gleich seine persönliche Bestleitung im Diskuswurf steigerte. Mit dieser Leistung wurde er in der U18 Vizemeister der Allgäuer Meisterschaften. Aber auch im Weitsprung steigerte sich der 16-Jährige. Zwar scheiterte Wittmer knapp an der 5 Meter-Marke, aber verbuchte damit einen weiteren Sieg für den TV Kaufbeuren.

In Vöhringen musste Daniel Blana verletzungsbedingt absagen, doch der 15-Jährige hatte zuvor beim Germeringer Leichtathletik-Meeting eine sehr gute Leistung über 100 Meter gezeigt. Blana erzielte bei seinem ersten Freiluft-Rennen in dieser Disziplin (AK U18) eine neue persönliche Bestleitung in 12,09 Sekunden – was einen Platz im Mittelfeld bedeutete.

