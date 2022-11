Zum Schweigen verdammt: Die letzten öffentlichen Telefone in Kaufbeuren und Umgebung fristen ein einsames Dasein. Jetzt sind ihre Tage endgültig gezählt.

29.11.2022 | Stand: 11:38 Uhr

Sie sind in den vergangenen Jahren fast völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden. Menschen unter 20 halten ihre Existenz für ein Märchen. Bekommen sie doch ein Exemplar zu Gesicht, fragen sie sich wahrscheinlich, was das sein soll und ob das nicht weg kann?

Nur noch Kartenzahlung möglich

Ja, findet jedenfalls die Telekom, die in der vergangenen Woche die Münzzahlung an den 12.000 verbliebenen öffentlichen Fernsprechern in Deutschland deaktiviert hat. Im Januar 2023 wird auch die Kartenzahlung abgestellt, bis Anfang 2025 sollen die Geräte komplett abgebaut sein. So auch die Telefonsäule am Kemptener Tor, eine der letzten in Kaufbeuren.

An 3.800 Standorten hat im vergangenen Jahr niemand telefoniert

Die Nutzung der Telefone geht laut Unternehmenssprecher Markus Jodl gegen Null – so gebe es rund 3.800 Standorte, an denen im vergangenen Jahr kein einziges Gespräch geführt wurde. Wie traurig! Verwaiste Telefone, für die sich niemand mehr interessiert, die an unwürdigen Orten – zugigen Bahnhöfe, versifften Autobahnraststätten – ein jämmerliches, schweigsames Dasein fristen.

Telekom kommuniziert Standorte nicht mehr

Verschwiegen reagiert auch Jodl auf die Frage, wo genau sich diese Reservate befinden: „Zum Thema öffentliche Telefonie halten wir keine regionalen Daten mehr für die externe Kommunikation vor.“ Im Schnitt mache ein öffentliches Telefon bei der Telekom nur noch wenige Euro Umsatz pro Monat. Der Grund liegt im wahrsten Sinne des Wortes auf, beziehungsweise in der Hand: Laut Statistikportal Statista besaßen 2021 fast 90 Prozent der Deutschen über 14 ein Smartphone.

90 Prozent der Deutschen über 14 Jahre haben ein Handy

Und während die Menschen vor 25, 30 Jahren Gespräche noch hinter den Glaswänden der Telefonzellen führten, Wert darauf legten, dass niemand mithört, ist heute das Gegenteil der Fall. Im überfüllten Zug, in der Fußgängerzone oder der Warteschlange an der Kasse – überall wird laut telefoniert, gerne vor Publikum. Wenn man es ganz schlimm erwischt, wird man sogar unfreiwillig Ohren- und Augenzeuge kompletter Dialoge via Videoanruf.

Säulen werden recycelt oder verkauft

Wer jetzt nostalgisch wird, könnte sich zumindest so eine stahlgrau-magentafarbene Säule in den Garten stellen. Laut Jodl werden die Telefone nach dem Abbau recycelt oder zum Kauf angeboten – wenn in einem guten Zustand sind. So wird dann vielleicht doch noch Kunst daraus.

