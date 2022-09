ESVK testet gegen DEL Club Bietigheim Steelers

Der ESV Kaufbeuren trifft am Mittwoch in einem Testspiel auf den DEL-Club Bietigheim Steelers. Schauplatz ist das Eissportzentrum Pforzheim.

Für den ESV Kaufbeuren steht am Mittwochabend ein weiteres Testspiel auf dem Plan. Diesmal geht es gegen die Bietigheim Steelers, die derzeit in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) spielen. Die Joker sind dafür in der St. Maur Halle im Eissportzentrum Pforzheim zu Gast, wo es ab 19.00 Uhr heißt: ESVK gegen Bietigheim. Zuletzt konnten die Joker gegen DEL2-Aufsteiger Regensburg einen Sieg einfahren.

Mit diesem Kader geht der ESVK ins Testspiel gegen die Bietigheim Steelers am Mittwoch

ESVK Trainer Marko Raita muss dabei weiter auf die verletzten Spieler Fabian Koziol, Yannik Burghart und Max Hops verzichten. Letzter befindet sich dabei schon wieder im Aufbautraining und absolviert auch erste leichte Eiseinheiten.

Verteidiger Leon van der Linde weilt dazu für ein paar Tage beim Kooperationspartner EHC Redbull München. Aus dem Kader der U20 Mannschaft werden vermutlich Verteidiger Fabian Nifosi und Stürmer Leon Sivic zum Kader stoßen und im Spiel gegen den DEL Club zum Einsatz kommen.

Tickets für das Spiel sind im Ticket-Online-Shop der Pforzheim Bisons erhältlich. Alle Einnahmen aus der Partie werden dabei für einen guten Zweck gespendet, gibt der ESVK bekannt.

