TGA auf Medaillenjagd - Viele Erfolge bei Turnieren im Taekwondo

Die Taekwondo Gemeinschaft Allgäu holt zahlreiche Podiumsplätze bei internationalen Turnieren - zuerst bei den Bavaria Open und dann beim Bodensee Cup.

18.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die Taekwondo Gemeinschaft Allgäu (TGA) ist diesen Sommer sehr aktiv. In Nürnberg nahm sie an einem der Final8-Turniere in Deutschland teil. Diese acht Turniere dienen zur Nominierung in die Nationalmannschaft und sind daher hochgradig besucht. Auch andere Nationen nutzen diese zum Sammeln von Erfahrungen. So waren dieses Jahr bei den Bavarian Open in Nürnberg neben Kämpfern aus ganz Deutschland auch Teilnehmer aus Schweden, Luxemburg und Slowenien am Start. Über 100 Vereine mit über 800 Sportlern waren im Einsatz.

Fünf Medaillen für zehn Teilnehmer

Die TGA nahm mit zehn Teilnehmern teil und erkämpfte sich je einmal Gold und Silber sowie drei Mal Bronze. Gold holte Uminskyi Mykhailo aus Füssen in der Schülerklasse bis 47 Kilo. Ebenfalls in der Schülerklasse kämpften Artem But aus Schwangau (Platz 2/41 kg), Nicolas Knecht (3./51 kg), Altuntas Sevan (3./55 kg) – beide Kaufbeuren – und Kristiina Movchan aus Füssen (3./39 kg).

Zehn Mal Edelmetall für 13 Athleten

In Friedrichshafen nahm die TGA mit 13 Athleten danach an einem weiteren Final8-Turnier teil. Diesmal wollten sich die Allgäuer die Kaderpunkte in Baden-Württemberg sichern. Das Teilnehmerfeld war mit über 600 Teilnehmern ebenso sehr international besetzt. Für die Allgäuer gab es diesmal sogar zehn Mal Edelmetall: zweimal Gold, sechs Mal Silber und zweimal Bronze. In der Schülerklasse erkämpfte sich Mykhailo die Goldmedaille (47 kg). Gold erkämpfte sich auch Karpov Daniel (57 kg/Schwangau). Silber im Schwergewicht der Herren gab es für Martin Sebastian aus Kaufbeuren. Altuntas Sevan (55 kg), Artem But, Kristiina Movchan und Oleg Halytskyi wurden jeweils zweite.

Ukrainische Handschrift lesbar

Diese Sportler trainieren bei der ehemaligen ukrainischen Nationalkämpferin Mariia Leliukh aus Schwangau. Maksym Leliukh, jüngster Teilnehmer des Teams mit sechs Jahren, gewann ebenfalls die Silbermedaille. Bronze erkämpften sich in der stark besetzten Klasse Herren bis 79 kg Robert Triebel aus Kaufbeuren und Joshua Mair aus Betzigau in der Schülerklasse bis 57 kg.

Bis bald in Porec

Der Vorstand der Taekwondo Gemeinschaft Allgäu sieht eine gute Entwicklung der neuen Wettkampfgruppe und freut sich auf die kommenden Herausforderungen. Im August treffen sich dann wieder mehr als 100 Wettkampfer beim 26. Powercamp im kroatischen Porec.