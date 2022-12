Theater: Hercule Poirot ermittelt in Kaufbeuren

Der Theaterverein Moskitoldies bringt Agatha Christies „Mord im Orientexpress“ auf die Bühne. Warum das Stück mehr als eine Kriminalgeschichte ist.

28.12.2022 | Stand: 12:09 Uhr

Der „Mord im Orientexpress“ ist gelöst. Aber der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot verspürt keinen Triumph, sondern eher eine Zerrissenheit im Spannungsfeld von Sühne, Schuld, Gerechtigkeit und Mitleid. „Was soll ich machen?“, fragt Poirot nach seinem berühmtesten Fall und findet keine befriedigende Antwort. Viele Antworten, wie man den Agatha Christie-Klassiker adäquat auf die Bühne bringen kann, hat dagegen der Theaterverein Moskitoldies bei seiner Inszenierung des Stoffs gefunden, die zwischen den Jahren im Kaufbeurer Stadttheater zu sehen ist.

Den Moskitoldies geht es vor allem umd das "Erkennen und Darstellen" der Charaktere

Am Ende der gut besuchten Premierenvorstellung gab es reichlich Beifall, Bravorufe und mehrere „Vorhänge“ für die 13 Schauspielerinnen und Schauspieler der Moskitoldies. Seit September haben sie unter der Leitung von Regisseurin Andrea Klenk die Theateradaption von „Mord im Orientexpress“ aus der Feder von Ken Ludwig einstudiert. Dabei habe sich vor allem das „Erkennen und Darstellen“ der Charaktere als besondere Herausforderung erwiesen, berichtet Klenk. Zudem galt es, eine passende Bühnengestaltung zu schaffen, was vortrefflich gelang. Ein abfahrender Zug, Dampf, Lichter der Lokomotive und späterer Schneefall draußen vor den Fenstern vermittelten ein reales Stimmungsbild. Drei Betten auf der Bühne symbolisierten die Zugabteile, Umbauten zwischen den Szenen übernahmen wie selbstverständlich die Darstellerinnen und Darstellern. Das Bühnenbild und die Kostüme, die an die 1930er Jahre erinnerten, bildeten zusammen mit der straffen Inszenierung, die die geschliffenen Dialoge in ihrer Wirkung noch verstärkte, ein stimmiges Ganzes.

Die Dialoge leben von humorvollen, ironsichen und sarkastischen Zwischenbemerkungen

Auf der Fahrt des Orientexpresses von Konstantinopel nach Paris versammelt sich eine illustre Gesellschaft auf Zeit, deren Mitglieder jedoch höchst unterschiedlich sind. Da ist der verheiratete Oberst Arbuthnot (Nicolas Vucko), der sich mit Mary Debenham (Tessa Kellner) gerade einen Seitensprung gönnt und der sich vom zärtlich Verliebten zum rasend aggressiven Raufbold entwickelt. Da ist die herrlich überkandidelte Helen Hubbard (Martina Simkin, die auch als Co-Regisseurin wirkt) in einer tragischen Rolle. Der Eisenbahnchef Monsieur Bouc (Lorenz Prasch) und der „kleine Franzose“ Hercule Poirot (Stefan Tretter), der natürlich ein Belgier ist, tragen im Wesentlichen das Geschehen. Ihre Dialoge leben von humorvollen, ironischen und sarkastischen Zwischenbemerkungen.

Verstörende Auflösung des Mordfalls

Und dann ist da noch der befremdlich arrogante Geschäftsmann Samuel Ratchett (Tobias Klenk), der nur einen Teil der Fahrt erlebt. Denn just als der Zug kurz vor Belgrad in einer Schneewehe stecken bleibt, wird Ratchett ermordet. Acht Messerstiche, ein offenes Zugfenster lässt der Täter zurück. Der Mörder hat das Opfer, das in Wirklichkeit Bruno Cassetti heißt, betäubt und erstochen und ist dann durch das Fenster geflohen, so der Augenschein. Hercule Poirot, der privat mit dem Zug unterwegs ist, übernimmt auf Bitten von Bouc die Ermittlungen. Die Mitreisenden sind dem Meisterdetektiv keine Hilfe. Aber widersprüchliche Aussagen und fragwürdige Alibis können Poirot nicht täuschen. Er fügt Puzzlestück zu Puzzlestück und entdeckt die verstörende Auflösung des Mordes im Orientexpress.

Wann folgen weitere Aufführungen und wo gibt es Karten?

Weitere Aufführungen im Stadttheater Kaufbeuren gibt es am Donnerstag, 29., Freitag, 30., und Samstag, 31. Dezember, sowie am Donnerstag, 5., Freitag, 6., und Samstag, 7. Januar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse und hier.

