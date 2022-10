"Im Idealfall wird geheult": Das hat das Theater Kaufbeuren vor

Zum 50-jährigen Bestehen des Theaters Kaufbeuren muss es etwas Besonderes sein. Warum bei der "Dreigroschenoper" selbst altgediente Mimen ins Schwitzen kommen.

06.10.2022 | Stand: 10:30 Uhr

Weinen kann man ja aus vielerlei Gründen. Kathrin Zajicek, der Vorsitzenden des Theaters Kaufbeuren, wäre es am liebsten, wenn bei den kommenden Aufführungen der „Dreigroschenoper“ im Publikum die Tränen fließen – vor Rührung und Begeisterung. „Im Idealfall wird geheult“, sagt sie.

Doch auch so manches Ensemble-Mitglied war und ist schon während der seit Februar laufenden Probenphase den Tränen nahe. Das habe durchaus mit Bert Brechts Texten und der Musik von Kurt Weill zu tun, berichtet Darsteller Dr. Rochus Höhne. Vor allem aber der künstlerische und logistische Anspruch dieser Inszenierung könne schon mal zu zeitweiser Verzweiflung führen. „Da kommen wir an unsere Grenzen“, bekennt Zajicek

Das erste richtige Singspiel in der langen Geschichte des Kaufbeurer Theatervereins

Doch das Theater Kaufbeuren hat es nicht anders gewollt. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins, das eigentlich schon 2021 angestanden wäre, und nicht zuletzt auch nach der langen Corona-Zwangspause sollte es „etwas Besonderes“ sein – eben die „Dreigroschenoper“. An ein ausgewachsenes Singspiel habe sich der Theaterverein in seiner langen Geschichte bisher noch nicht gewagt, sagt Höhne.

Die Projekt-Band, die Weills Musik bei den Aufführungen ab Samstag, 15. Oktober, live aus dem frisch sanierten Orchestergraben des Stadttheaters zu Gehör bringt, sei das kleinere Problem gewesen. Tiny Schmauch war bei dem Vorhaben dabei und nutzte sein großes Netzwerk. „Man braucht schon Leute, die gut spielen können“, sagt der Kaufbeurer Profimusiker. Schließlich handle es sich bei der „Dreigroschenoper“ „immer noch um neue Musik“ mit entsprechend hohem Anspruch.

Singen auf der Bühne - das ist für viele völlig neu

Mit dem müssen auch die Schauspieler klarkommen, von denen selbst viele altgediente noch nie auf der Bühne gesungen haben. „Das ist schon eine Herausforderung für Stimmen, die nicht ausgebildet sind“, weiß Höhne aus eigener Erfahrung. Er habe sich die Stücke der „Dreigroschenoper“ im Vorfeld viel angehört. Inzwischen sei er so weit, dass er sie dauernd im Ohr habe – und durchaus auch singe, wenn er mit dem Hund im Wald unterwegs ist. Eine weitere Schwierigkeit des Stücks bestehe darin, dass gesprochene und gesungene Passagen für unterschiedliche Perspektiven auf die Handlung stehen. „Das ist schon intensiv, das sind eigentlich viele Rollen in einer“, beschreibt der Hauptdarsteller seinen Mackie Messer.

Inszenierung mit feministischem Drive im "Steampunk"-Stil

„Es ist schon ein tolles Stück – mit einem Zitat für jede Lebenslage“, schwärmt Barbara Lackermeier. Die Regisseurin und Schauspielerin hat die Inszenierung unabhängig von ihrer Tätigkeit bei der Kulturabteilung der Stadt Kaufbeuren übernommen. „Ich mache mal wieder das, was ich eigentlich gelernt habe“, erklärt sie augenzwinkernd. Ihre „Dreigroschenoper“ solle zum einen durchaus einen feministischen Drive haben: „Es geht um die Demontage des Mackie Messer durch seine Frauen. Das gefällt ihm nicht, aber das geht.“

Zum anderen lässt sie das Stück bewusst nicht in seiner Entstehungszeit Ende der 1920er Jahre spielen. Diese Epoche sei – nicht zuletzt durch „Babylon Berlin“ & Co. – momentan etwas überstrapaziert. Lackermeier und die professionelle Bühnen- und Kostümbildnerin Claudia Weinhart haben sich für eine „Steampunk“-Optik entschieden, die den viktorianischen Stil im England des 19. Jahrhunderts mit Science-Fiction-Elementen verbindet. Dem folgt auch das höchst aufwendige, begehbare Bühnenbild, an dem derzeit noch Altmeister Sepp Eichhorn feilt – dem Vernehmen nach das eine oder anderen Mal ebenfalls mit der Tendenz zum zornigen Heulen.

Wann wird gespielt und wo gibt es Karten?

Premiere der „Dreigroschenoper“ ist Samstag, 15. Oktober, ab 19 Uhr im Stadttheater Kaufbeuren. Weitere Aufführungen folgen dort am Freitag, 21. Oktober, ab 19.30 Uhr, am Sonntag, 23. Oktober, ab 17 Uhr, am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr, am Freitag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr, am Samstag, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr, am Montag, 31. Oktober, ab 19.30 Uhr, am Donnerstag, 3. November, ab 19.30 Uhr, am Freitag, 4. November, ab 19.30 Uhr und am Samstag, 5. November, ab 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Internet sowie an der Abendkasse.