Tiefgründiger Klanggenuss in der Kaufbeurer Martinskirche

Wie das Ensemble Sjaella in ganz besondere Sphären der Vokalmusik vordringt. Das Programm wurden eigens für die sechs Sängerinnen arrangiert oder komponiert.

Von Redaktion Kaufbeuren

17.10.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Ein Konzert, das die Zuhörer begeistert, wird oft als großartig beschrieben, bewundernswert sei die Virtuosität der Musiker gewesen und überwältigend die Klangfülle. Ähnliches könnte auch über das Gastspiel des Vokalensembles Sjaella in der Kaufbeurer Stadtpfarrkirche St. Martin gesagt und geschrieben werden. Das Publikum spendete schier nicht enden wollenden Schlussbeifall im Stehen. Und doch trafen alle oben genannten Begriffe nur zum Teil auf die Darbietung zu, würden dem Konzert nicht voll gerecht werden. Denn den sechs jungen Frauen gelang, was nur wenige Musiker zustandebringen: Sie zogen die Zuhörer mit ihrer Musik in den Bann und entführten sie in eine andere Welt. Die Sängerinnen von Sjaella blieben nicht an der Oberfläche, sie gingen in die Tiefe – auch thematisch. So handelte das rein englischsprachige Konzertprogramm von Zyklen und natürlichen Kreisläufen: den Jahreszeiten, der Kraft der Elemente, dem Rhythmus von Tag und Nacht, Vergänglichkeit und Wiedergeburt.