Ein Tier am Straßenrand: Polizei und Bauhof erklären, was zu tun ist

19.08.2021 | Stand: 17:42 Uhr

Wer auf der Straße ein totes Tier entdeckt, verschafft den Haltern mit den richtigen Schritten Gewissheit. Polizei und Bauhof erklären, was Passanten beachten müssen. Eine der Schwierigkeiten: Viele Haustiere tragen heutzutage keine Marken mehr um den Hals, auf denen sich die Besitzer einfach so ablesen lassen. Die heimischen Vierbeiner sind oft „gechippt“. In einem solchen Chip sind die elektronischen Besitzerdaten zwar gespeichert, diese können im Falle eines Unfalls aber nur mit einem Spezialapparat ausgelesen werden.

Umso unverständlicher ist es für einen AZ–Leser, dass die Polizei in der Region keine solchen Geräte besitzt. Die Identifizierung eines Tierkadavers spiele in der polizeilichen Arbeit schlicht keine übergeordnete Rolle, entgegnet ein Polizeisprecher. Daher sei eine Anschaffung auch für die nächste Zeit nicht geplant. Der Kaufbeurer Bauhof dagegen ist mit Lesegeräten ausgestattet und kann die Tierhalter so identifizieren. Allerdings kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs nur dann, wenn das Tier bereits tot ist, um den Kadaver zu entsorgen.

Wie gehe ich vor? Wen rufe ich an?

Lebt das Tier noch, sollte der Finder es von der Straße bringen und anschließend die Polizei rufen. Die Beamten entscheiden, was dann passiert, sagt Polizeisprecher Dominic Geißler. Beispielsweise könnte die Polizei einen Tierarzt verständigen.

Ist das Tier bereits verstorben, sehen die ersten Schritte ähnlich aus. Allerdings müsse der Finder in diesem Fall die zuständige Stelle zur Entsorgung verständigen, erklärt Geißler. Der städtische Bauhof entfernt etwa die Tierkörper auf öffentlichen Straßen innerhalb Kaufbeurens. Auf Autobahnen ist die Autobahnmeisterei zuständig, auf Bundes- und Staatsstraßen die Straßenmeisterei, auf Kreisstraßen der Kreisbauhof und innerorts eben die jeweilige Kommune.

Stehen die Kontaktdaten des Halters auf dem Halsband, so sollte man diesen ebenfalls informieren. Der Besitzer sei in erster Linie immer verantwortlich und trage auch die Kosten einer Tierkörperbeseitigung, schildert Geißler. Außerdem haben die Halter dann Gewissheit darüber, was mit ihrem Liebling passiert ist.

