Ausgesetzter Hund randaliert in Katzenhaus des Tierheims Beckstettten

03.05.2023 | Stand: 12:18 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter einen großen Husky-Schäferhund-Mischling auf dem Gelände des Tierheims Beckstetten in Jengen bei Kaufbeuren ausgesetzt. Nach Angaben der Polizei sperrte der Unbekannte den Hund in ein unverschlossenes Katzenhaus. Dort randalierte der Hund und zerstörte das Haus. Der Hundehalter hinterließ Hundespielzeug, Leckerlis und 50 Euro.

Unbekannter setzt Hund im Tierheim Beckstetten aus

Der entstandene Sachschaden an dem Katzenhaus ist allerdings höher als 50 Euro. Der Unbekannte soll sich nun wegen des Schadens mit dem Tierheim Beckstetten in Verbindung setzen. Laut Polizei stelle jede unnötige finanzielle Belastung ein Problem für das Tierheim dar. Zeugenhinweise zu dem Hundebesitzer nimmt die Polizei Buchloe unter der Telefonnummer 08241/9690-0 entgegen.

