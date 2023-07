Tierheim am Limit - warum dort immer mehr Katzen und Hunde landen

Das Tierheim in Beckstetten (Ostallgäu) platzt aus allen Nähten. Nun gibt es einen verzweifelten Appell vom Tierschutzverein Kaufbeuren und Umgebung.

29.07.2023 | Stand: 14:18 Uhr

Die Zahl der Hunde und Katzen bringt das Tierheim Beckstetten ans Limit. „Zu viele Schnauzen für zu wenig Hände, die Tierheime sind am Ende“ – unter dieser Überschrift appelliert der Vorstand des Tierschutzvereins für Kaufbeuren und Umgebung in einem Brandbrief an die Bundesregierung und deren Tierschutzbeauftragte Ariane Kari. „Wir können die Verträge mit den Städten und Kommunen kaum noch erfüllen“, sagt Vorsitzender Harald Eberhard, „die Ämter sind überlastet, wir stehen nun vor einer steigenden Zahl an Hunden, für die es keine Tierheimplätze mehr gibt.“ Unter dem Brief stehen laut Eberhard mittlerweile 3000 Unterschriften von Tierschutzvereinen und ähnlichen Einrichtungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.