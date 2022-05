Tierische Einsätze der Feuerwehr Kaufbeuren

Die Kaufbeurer Feuerwehr vereint Entenmutter mit ihren Küken. Ein vermeintlich lahmer Greifvogel fliegt am Ende allerdings einfach davon.

23.05.2022 | Stand: 18:25 Uhr

Zu zwei tierischen Einsätzen wurde die Kaufbeurer Feuerwehr gerufen. Im Innenhof einer Firma in der Karl-Heilmeier-Straße war am Montagmorgen eine Entenmutter mit ihren Küken gefangen. Die fatale Situation der Tierfamilie rief die Einsatzkräfte auf den Plan, wenngleich dabei Unvorhergesehenes passierte. Die Feuerwehrkräfte sammelten die Küken ein, mussten aber zur Kenntnis nehmen, dass die Entenmutter weggeflogen war. Die Küken wurden darauf hin wieder frei gelassen. Später fingen Mitarbeiter der Firma die Küken erneut ein und ließen die Jungtiere außerhalb der Firma frei. Ende gut, alles gut: Die Entenmutter kam daraufhin wieder zu ihren Küken zurück.

Greifvogel foppt die Helfer

Am Montagnachmittag schließlich alarmierte ein Bürger die Feurwehr, weil ein Greifvogel bereits zwei Tage lang auf einem Dach in der Kaiser-Max-Straße saß und sich nur auf dem Schneefanggitter hin und her bewegte. 15 Aktive rückten mit einer Schiebleiter an. Sie wollten den Vogel vom Dach holen. Beim Anlegen der Leiter flog dieser alllerdings weg.

Lesen Sie dazu auch: Feuerwehr Kaufbeuren im Dauereinsatz

Kommandowechsel bei der Feuerwehr Kaufbeuren