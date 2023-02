Schwan hält Kaufbeurer Feuerwehr 45 Minuten lang auf Trab

Ein Schwan watschelt am Mittwoch orientierungslos durch die Bahnhofstraße in Kaufbeuren. Eine dreiviertel Stunde lang hält er die Einsatzkräfte auf Trab.

01.02.2023 | Stand: 16:11 Uhr

Einen tierischen Einsatz hatte die Kaufbeurer Feuerwehr am Mittwochvormittag zu bewältigen.

Schwan auf der Straße: Feuerwehr alarmiert

Ein orientierungsloser Schwan watschelte in der Bahnhofstraße umher und erregte das Mitleid einiger Passanten, die dann die Feuerwehr alarmierten. Zunächst wollte der Vogel anscheinend nicht ins Feuerwehrauto einsteigen. Eine dreiviertel Stunde brauchten die vier Einsatzkräfte vor Ort, bis sie das Federvieh eingefangen und in eine Transportbox gesteckt hatten.

Per "Taxi" zum Bärensee

Mit dem roten "Taxi" wurde der Schwan dann zum Bärensee chauffiert und am Ufer ausgesetzt. Dort mischte er sich dann gleich wieder unter seine Artgenossen. Was er bei seinem Ausflug in die Stadt vor hatte oder ob er am Bahnhof in den Zug steigen wollte, ist nicht bekannt.

Weitere Nachrichten aus Kaufbeuren lesen Sie hier.