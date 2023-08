Tipps zur Vorbereitung auf die Schulzeit

Die Erziehungsberatungsstelle in Kaufbeuren hat viele Tipps parat, wie Kinder gut auf die Schulzeit vorbereitet werden. Wobei es darauf besonders ankommt.

24.08.2023 | Stand: 18:57 Uhr

Endlich „wie die Großen“ in die Schule gehen: Viele (Kindergarten-)Kinder können das kaum erwarten. Die Schulzeit bedeutet aber auch eine enorme Umstellung für die Sechs- oder Siebenjährigen, denn von „erfahrenen“ Kindergartenkindern werden sie plötzlich zu „Schulneulingen“. Darauf weist jetzt auch die Kinder- und Jugendhilfe (KJF) in einer Pressemitteilung hin. Was können Eltern tun, um ihr Kind gut zu begleiten? „Eine vertrauensvolle Beziehung zu pflegen und das Kind im Blick zu behalten, ist auch im Schulalter zu empfehlen. Achten Sie darauf, wie selbstständig das Kind ist und wo es Unterstützung braucht“, rät Martina Kokorsch von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Kaufbeuren-Ostallgäu. „Sie können nachfragen, wie es dem Kind geht und sich für den Schulalltag interessieren, um mit dem Kind in gutem Kontakt zu bleiben.“

Basteln und Spielen

So können Eltern ihre Kinder auf die Einschulung vorbereiten: Zusammen basteln und spielen: Beim Basteln erwirbt das Kind viele Fähigkeiten, die in der Schule nützlich sind, wie den Umgang mit Stift und Schere sowie ruhiges Sitzen. Eltern können Hilfe anbieten, ihr Kind loben und es ermutigen, wenn etwas nicht klappt.

Schulweg gemeinsam gehen: Schon vor dem ersten Schultag können Eltern den Weg zur Schule mit dem Kind ablaufen. Mit der Zeit wird das Kind den Weg alleine meistern können – und stolz darauf sein. Wichtig dabei ist es auch, mit dem Kind Lösungsmöglichkeiten für Schwierigkeiten wie einen verpassten Bus zu sprechen.

Arbeitsplatz einrichten: Eltern können mit dem Kind einen eigenen Arbeitsplatz einrichten, an dem das Kind später Hausaufgaben erledigen und lernen kann.

Aufgaben übertragen: In der Schule wird mehr Eigenverantwortung vorausgesetzt als im Kindergarten. Eltern können die Selbstständigkeit ihres Kindes fördern, indem sie es geeignete Aufgaben alleine erledigen lassen, zum Beispiel den Tisch zu decken oder Brot beim Bäcker zu kaufen.

Stärken und Schwächen kennen: Eltern sollten sich die Stärken und Schwächen ihres Kindes bewusstmachen. So können sie besser reagieren, etwas gezielt üben oder die Lehrkraft über Schwierigkeiten informieren.

Im Verein anmelden: In Sportvereinen oder Musikschulen erwerben Kinder soziale Fähigkeiten wie Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit. Diese sind im Schulalltag hilfreich.

An über 25 Orten in Schwaben, im Allgäu und im Bayerischen Oberland, sagt Martina Kokorsch, helfen KJF-Erziehungsberater kostenfrei bei Fragen zu Erziehung und Familienalltag. Sie unterliegen der Schweigepflicht. Informationen gibt es hier.