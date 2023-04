Kaufbeurer studiert auf der Elite-Uni Harvard - wie hat er das geschafft?

Nach dem Spitzenabitur geht es für Tobias Elbs aus Kaufbeuren nun zum Studieren auf die Eliteuniversität in Boston. Das Bewerbungsverfahren war nicht leicht.

16.04.2023 | Stand: 17:43 Uhr

Harvard University - der Name dürfte wohl weltweit bekannt sein. Viele berühmte Persönlichkeiten wie Barack und Michelle Obama, Mark Zuckerberg oder auch der deutscher Gesundheitsminister Karl Lauterbach gingen auf die Eliteuniversität in den Vereinigten Staaten. Auf den zweiten Versuch hat es nun auch Spitzenabiturient Tobias Elbs aus Kaufbeuren geschafft: Mitte August beginnt er sein Studium an der Harvard University.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.