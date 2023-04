Nur Hundertstel Sekunden entscheiden am Gudiberg - Tobias Schill fährt oben mit

Tobias Schill aus Kaufbeuren bleibt mit Top-Platzierungen in Garmisch in der Spitzengruppe der bayerischen Skiliga.

Der Reithlift am Fuß des Tegelbergs stand auf dem Programm der Skiliga Bayern des Bayerischen Skiverbands. Doch aufgrund der prekären Schneelage wurde das Rennen an den Gudiberg in Garmisch verlegt. Dort fanden bereits die beiden Auftaktrennen dieser Saison statt. Deshalb fuhren zum zweiten Mal mehr als 140 Teilnehmer in den Altersklassen U16 und U14 auf einer der steilsten und schwierigsten Weltcup-Slalompisten. Für das Team des Allgäuer Skiverbandes wurde erneut Tobias Schill vom Ski-Club Kaufbeuren (SCK) nominiert. Wie schon beim Auftaktwochenende wurde an beiden Renntagen ein Vielseitigkeitsslalom mit jeweils zwei Durchgängen ausgetragen.

Doppeltore zunächst am Steilhang

Zuerst ging es vom Start weg mit Doppeltoren in den Steilhang. Danach gab es bis ins Ziel klassische Kippstangen. Die Athleten mussten also blitzschnell ihre Fahrtechnik umstellen. In der U16 männlich gelang dies sechs Athleten besonders gut. Dazu gehörte auch Tobias Schill vom SCK. Die Gruppe bot Hochspannung bis zum letzten Lauf. Jedes Doppeltor wurde attackiert, die Kippstangen schmetterten Schlag auf Schlag in die Piste. Am Ende waren es nur wenige Hundertstel, die über die Rangfolge der sechs Spitzenplätze entschieden. So lag Schill am ersten Renntag mit nur einem Hundertstel hinter dem viertplatzieren Ryan Püschel vom SC Garmisch – am zweiten Tag ganz knapp hinter dem fünftplatzierten Max Macherey vom SC Aising-Pang.

Tobias Schill in der Spitzengruppe etabliert

Nach seinem dritten Platz beim Auftaktwochenende stellte der vielseitige Tobias Schill mit seinen Plätzen vier und fünf unter Beweis, dass er sich in der Spitzengruppe der Skiliga Bayern fest etabliert hat. Mit den beiden Rennen sicherte er zudem insgesamt 95 Punkte in der Mannschaftswertung für das Team des Allgäuer Skiverbands.