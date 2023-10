33-Jähriger stirbt nach E-Bike-Sturz nahe Kaufbeuren

Ein Mann ist nach einem Sturz mit seinem E-Bike in Mauerstetten gestorben. Passanten hatten den 33-Jährigen gefunden, doch die Hilfe kam zu spät.

30.10.2023 | Stand: 14:06 Uhr

Ein 33 Jahre alter Mann ist nach einem Sturz mit seinem E-Bike bei Kaufbeuren ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann in der Nacht auf Sonntag auf einer unbeleuchteten Straße im Mauerstetter Ortsteil Steinholz gestürzt. Erst einige Zeit später fanden Passanten den verunglückten Mann, der bereits leblos war.

E-Bike-Unfall in Mauerstetten - 33-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Der Rettungsdienst übernahm die Reanimationsversuche. Er brachte den 33-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus, in dem er jedoch kurz darauf an seinen Verletzungen starb. Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem Unfall kam. Ein Fremdverschulden schließen die Ermittler aber aus. Hinweise nimmt die Kaufbeurer Polizei unter Telefon 08341/9330 entgegen.

