Tollkühne Männer in ihren fahrenden Kisten

Vor 100 Jahren wurde der MSC Kaufbeuren gegründet. Der Verein trug Rennen am Auerberg, auf dem Flugplatz und dem Elbsee aus. Heuer soll eine Chronik erscheinen und auch noch gefeiert werden.

Das Jahr 1922 fiel in eine aufregende Zeit: Zwar gab es rückwärtsgewandte Bestrebungen nach der Ersten Weltkrieg, doch vielerorts wurden der Auf- und Umbruch forciert: So wurden in Deutschland auch über ein Dutzend Automobilhersteller gegründet: Diablo, Club, HAG, Komet, Lindcar, Omikron oder Wittekind. Zwar verschwanden alle Firmen früher oder später, nicht aber die Sympathie der Deutschen für ihr später liebstes Spielzeug. Auch in Kaufbeuren tat sich etwas: „Am 16. März 1922 wurden 41 Motor- und Kraftwagenbesitzer der Stadt Kaufbeuren in das Hotel Hirsch in Kaufbeuren eingeladen. An diesem Abend wurde der Motorfahrerclub Kaufbeuren aus der Taufe gehoben“, berichtet Ina Wiesner, Schriftführerin des MSC Kaufbeuren im ADAC.

275 Reichsmark als erste Gebühr

Tage später wurde das Ereignis offiziell bestätigt: „Am 12. April 1922 erschien in der Kaufbeurer Volkszeitung eine Anzeige des Amtsgerichts Kaufbeuren, das in das Vereinsregister ein Motorfahrer Club e.V. eingetragen wurde“, teilt Wiesner weiter mit. Sie bezieht sich dabei auf die Chronik des Vereins, die der MSC im Jubiläumsjahr auch herausgeben will. Mit 100 Jahren zähle MSC immerhin auch zu den ältesten Ortsclubs des ADAC Südbayern. Die Gründungsmitglieder wurden damals aber erst einmal zur Kasse gebeten: „Laut dem Kassenbucheintrag von 1922 mussten die Mitglieder noch Aufnahmegebühren, ADAC Club-Beiträge und den Clubbeitrag bezahlen“, führt Wiesner sich auf die Chronik berufend weiter aus. Das waren damals 275 Reichsmark – der stolze Betrag ist aber vor der Inflation zu sehen, die ein Jahr später hyperventilierte. Dennoch veranstaltete der MSC 1924 die 1. Allgäuer Zuverlässigkeitsfahrt, zu der auch eine Berg- und Flachprüfung gehörte. Neue Mitglieder im Süden führten 1927 zu der Namensänderung Motorfahrerclub Kaufbeuren/Markt Oberdorf, der aber nach wie vor seinen Sitz in Kaufbeuren hatte.

"In Europa wurde es dunkel"

Für die Zeit des Nationalsozialismus berichtet die Chronik: „Im Oktober 1935 schloss sich der Club wohl oder übel dem DDAC an und der Vorsitzende wurde Ortsgruppenführer genannt. Der Name des Clubs hieß jetzt DDAC Ortsgruppe Kaufbeuren/Markt Oberdorf. In Europa und der Welt wurde es dunkel und so auch um den MFC.“ Es dauerte bis 1950, bis die Mitglieder des Vereins mit einem Startkapital von 33,74 DM wieder zusammenkamen. Aber schon ein Jahr später veranstalteten sie mit dem Ortsclub Markt Oberdorf ein Grasbahnrennen. Dem schlossen sich im Laufe der Zeit Orientierungs- und Zuverlässigkeitsfahrten im Gelände, Fuchsjagden sowie gesellschaftliche Veranstaltungen und Ausfahrten an. 3000 Zuschauer hatte dabei das gemeinsam mit dem MSC Marktoberdorf aufgezogene Eisrennen für Motorräder auf dem Elbsee.

Das erste Auerbergrennen 1967

Aber das bekannteste Rennen wurde gemeinsam mit des Clubs aus Sonthofen und Marktoberdorf veranstaltet – „die Renngemeinschaft Auerberg war somit ins Leben gerufen“: Am 17. September 1967 fand das 1. Auerbergrennen für Autos statt – später auch für Motorräder. Bis 1988 wurde das bekannte Bergrennen veranstaltet. Fünf Mal trug der Verein auch das Flugplatzrennen für Tourenwagen und Formel-Fahrzeuge auf dem Kaufbeurer Flugplatz aus. „Wurde die Veranstaltung 1983 von allen Seiten mit Lobeshymnen bedacht, so wurde das fünfte Flugplatzrennen von Seiten der Umweltaktivisten verteufelt. Am 26. Juli 1984 war es amtlich: ,Die Flugplatz-Rennen sind gelaufen’ so war in den Zeitungen zu lesen“, berichtet des MSC.

Walter Wünstel in der Formel V und der Goldkuhle

Der Verein glänzte nicht nur als Veranstalter, sondern auch mit sportlichen Leistungen. „Ein Glanzlicht für unsere Clubgeschichte war der deutsche Meistertitel von Walter Wünstel in der Rennwagen-Klasse Formel V 1966“, steht in der Chronik. Der Rennfahrer und spätere Besitzer eines Kaufbeurer Autohauses war zudem von 1968 bis 1990 Besitzer eines bekannten Domizils – der „Villa Goldkuhle“ in Irsee: Das war das frühere Haus von Heinrich Goldkuhle, der zu Beginn der Weimarer Republik drei Kabinetten als Staatssekretär angehörte.

Ludwig Nieberle im Tourenwagen und in Kalifornien

1976 folgte der nächste nationale Titel durch Ludwig Nieberle als deutscher Bergmeister in der Spezial-Tourenwagenklasse. Der Frankenrieder nahm 2006 mit 53 Jahren noch beim Dunlop Drivers Cup in den USA teil. In einem Zwei-Mann-Team ging es 3000 Kilometer durch Kalifornien mit zehn Sonderprüfungen mit Buggy, Geländewagen und Quad. „Der Cup war top organisiert und nicht stressig – aber dafür anstrengend. Trotzdem werde ich dieses Erlebnis niemals vergessen“, resümierte Nieberle damals.

Ein Titel im Trial mit Seitenwagen

Weitere herausragende Erfolge des Vereins waren 1980 die Trial-Seitenwagen-Meisterschaft durch die Brüder Manfred und Walter Begander – letzterer ist noch heute Beisitzer im MSC – sowie 1985 der deutsche Pokalsieg auf zwei Rädern in der Klasse bis 350ccm durch Ewald Mayer. Bereits in der 60er Jahren begann der MSC Kaufbeuren e.V. im ADAC – so heißt er seit 1970 – mit Go-Kart-Veranstaltungen.

Kart und Autoslalom heute im Fokus

1989 wurde deshalb eine Jugendkart-Gruppe gegründet, seit 1991 ist diese fester Bestandteil im Schwabenpokal. „In den Jahren 2000 bis 2017 wurde der Jugendkart-Winterslalom in der Allkart-Halle Kaufbeuren ausgetragen. Auch diese jährliche, beliebte Veranstaltung wurde vom MSC ins Leben gerufen“, heißt es in der Chronik.

Zudem schaffte der Verein 2013 einen rennfähigen Opel Corsa an, mit dem Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren am ADAC Super Cup teilnehmen. „Unser motorsportlicher Bereich umfasst mittlerweile hauptsächlich den Jugendkart-Sport sowie den Autoslalom und somit den Nachwuchs“, beschreibt der Verein heute sein Aktionsfeld. Im Jubiläumsjahr soll nicht nur die Chronik erscheinen, sondern – wenn möglich – auch gefeiert werden.