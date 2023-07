Torjäger verletzt - SpVgg Kaufbeuren muss auf Robin Conrad verzichten

Goalgetter Robin Conrad fällt bei der SpVgg Kaufbeuren wohl länger aus. Zwei Niederlagen in der Vorbereitung. SVK im Haumayr-Cup im Einsatz.

30.06.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Zwei Niederlagen gab es zuletzt für die SpVgg Kaufbeuren in der Vorbereitung auf die neue Saison: Zunächst verlor die SVK gegen den Bayernligisten TSV Kottern mit 3:8 (0:4).

Schnittwunde am Schienbein

Das Ergebnis war zum Schluss aber zweitrangig: Schlimmer ist die Verletzung von Stürmer Robin Conrad, der sich bei einem Zweikampf eine tiefe Schnittwunde am Schienbein zuzog und voraussichtlich länger ausfallen wird. Die Torschützen für die SVK waren Neuzugang Alessandro Mulas, Besfort Rakovica und Yannik Keller.

Noch fehlt die Konzentration

Danach war dann der VfB Durach zu Gast in Kaufbeuren, der Landesligist gewann mit 3:2. (2:1). Die Kaufbeurer Torschützen waren Lukas Wößner und Kevin Riehle. „Wir haben in beiden Spielen leichtsinnige Tore kassiert, sind zum Teil in unnötige Konter gelaufen. Bei der Chancenauswertung hat man brutal den Ligaunterschied gesehen, es hat zum Schluss auch die Konzentration gefehlt“, berichtet Sportchef Thomas Neumann.

Haumayr-Cup am Freitag und Samstag

Am gestrigen Freitagabend ging es für die SVK weiter in der Vorbereitung – der Haumayr-Cup läuft. Zunächst trafen die Kaufbeurer auf Aufsteiger Wiggensbach, anschließend spielte der TSV Oberbeuren gegen Murnau. Am heutigen Samstag spielen dann ab 16 Uhr die Verlierer gegeneinander, ab 18.30 ist das Spiel der Sieger vom Freitag. Mittlerweile steht auch ein vorläufiger Spielplan für die Bezirksliga: Im ersten Punktspiel fährt die SVK nach Ottobeuren, in der zweiten Partie kommt der FC Oberstdorf ins Parkstadion. Genauere Daten und Uhrzeiten sind jedoch noch offen.