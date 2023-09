Torreicher Auftakt - U20 des ESVK startet mit insgesamt 21 Treffern

Die U20 des ESV Kaufbeuren holt am Wochenende in der DNL vier Punkte gegen Regensburg. Sorgen gibt um Keeper Keanu Salmik.

04.09.2023 | Stand: 11:55 Uhr

Wie zufrieden darf man mit vier Punkten sein, wenn es auch sechs hätten sein können? Diese Frage stellt sich bei der U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren, deren Saison in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) frisch mit zwei Spielen gegen Regensburg begonnen hat.

Jonas Mommensohn rettet einen Punkt

Die ESVK-U20 hat sich bekanntlich zum Ziel gesetzt, nach der ersten Saisonphase, die aus zwölf Spielen besteht, vierter zu sein und dann zur „Top-Division“ zu gehören. Da passte es nur bedingt ins Bild, dass das Team am Samstag auswärts nach 2:0-Führung nur deshalb nicht an einer glatten Niederlage vorbeigeschrammt ist, weil der extrem auffällige Jonas Mommensohn sechs Sekunden vor Ablauf des Schlussdrittels zum 4:4 einnetzte – es war übrigens sein bereits dritter Treffer in diesem Match. Nach 82 Sekunden der Overtime hatte Regensburg dann das bessere Ende und siegte 5:4 n.V. „Wir wollten den Kampf in diesem Spiel nicht wirklich annehmen“, urteilte Kaufbeurens Trainer Andreas Becherer. „Insofern war es zwar ein enges Spiel, aber kein wirklich guter Auftritt von uns“, erklärte er.

Unnötige Hektik am Ende

Besser sah die Sache dann am Sonntag aus: Dieses Mal siegte Kaufbeuren mit 7:5 – aber auch diese Partie hatte so ihre Makel. Einer davon war, dass der ESVK nach 45 Minuten 7:2 führte. „Danach sind wir unerklärlicherweise hektisch geworden“, berichtet Becherer. So kam Regensburg noch zu drei Treffern.

Schwindel nach Zusammenprall

Leichte Sorgen gibt es zudem um Torwart Keanu Salmik. Er spielte am Samstag und rund 25 Minuten lang am Sonntag. Dann prallte ein Regensburger Spieler ohne eigenes Verschulden – er befand sich in einem Zweikampf und konnte nicht mehr abbremsen – mit ziemlicher Wucht in den Kaufbeurer Schlussmann. Weil Salmik in Folge über Schwindel klagte, war der Arbeitstag für ihn beendet, Michael Karg wurde eingewechselt. Eine genaue Diagnose liegt bei Salmik noch nicht vor.

