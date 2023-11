Zu Allerheiligen gedenken die Menschen ihrer Verstorbenen. Auf den Friedhöfen ist Hochbetrieb.

01.11.2023 | Stand: 15:30 Uhr

So viel ist sonst das ganze Jahr nicht los auf den Friedhöfen in Kaufbeuren. Zu Allerheiligen besuchen die Menschen die Gräber ihrer Verstorbenen, bringen Blumen und Gestecke mit und entzünden Kerzen. "Wir gehen auf die Friedhöfe und denken an unsere Verstorbenen, geleitet vom Vertrauen, dass Gott derjenige ist, der Lebenswege auch vollendet", sagte Pfarrer Bernhard Waltner bei der Totengedenkfeier auf dem Alten Friedhof. Im Anschluss daran segnete er die Gräber mit Weihwasser und Weihrauch.