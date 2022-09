Tour de Eggenthal - eine Orientierungfahrt durch die ortsteilreichste Gemeinde des nördlichen Ostallgäus

Viele Wege führen in die Gemeinde Eggenthal – und wieder hinaus. Doch alle 20 Ortsteile zu finden, ist etwas schwieriger. Vor allen Dingen macht ein Bihl Probleme.

01.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Sahara durchqueren, Fallschirm springen, Kilimandscharo besteigen – Abenteuer haben viele Gesichter. Aber muss es gleich gefährlich, klimaschädlich und teuer sein? Muss es nicht. Mikroabenteuer sind derzeit in aller Munde. Dabei handelt es sich um Erlebnisse im Alltag und vor der Haustür. Was als Herausforderung gilt, bestimmen wir selbst. Redaktionsmitglieder machen sich auf die Suche danach. Davon handelt diese Serie.

Die Tour de France hat 21 Etappen mit Bergen, Sprints, Zeitfahren, Windkanten oder Schleifen. All das bietet Eggenthal auch, wenn alle 20 Ortsteile angefahren – und auch gefunden werden. Denn die Gemeinde hat die meisten Ortsteile im nördlichen Ostallgäu und Besonderheiten, die auch außerhalb des Landkreises führen.

Erste Station der Tour durch Eggenthal ist die Schleifmühle - einst Tuffsteinlieferant für das Allgäu. Bild: Simone Demuth

Die Reise beginnt in Irsee und aufgrund der Gewitterneigung im Auto. Von Wielen aus geht es bergab zum Weiler Schleifmühle. Die Mühle wurde 1518 erstmals erwähnt, von dort wurde später Tuffstein in das gesamte Allgäu geliefert – heute wird vom Besitzer Original Allgäuer Braunvieh gezüchtet. Von dort ist der Hauptort schon in Sicht – die antike Römerstation Nawe, heute als Eggenthal bekannt. Durch das Pfarrdorf geht es auf den nächsten Höhenzug in Richtung Warmisried im Unterallgäu. Aber nicht weit, denn nur ein paar Hundert Meter liegt etwas tiefer der Weiler Grub, in dem der ehemalige BKH-Direktors und NS-Forscher Professor Michael von Cranach lebt. Doch der Weg führt wieder zurück und vor Eggenthal nach Westen. Noch bevor das nächste Tal erreicht ist, kommt linkerhand der Weiler Wurmannswies, ein Weiler mit zwei Höfen.

Der zweitgrößte Ortsteil in Eggenthal: das Pfarrdorf Bayersried. Bild: Simone Demuth

Dann folgt das Pfarrdorf Bayersried. Der Blick fällt sofort auf ein großes grünes Gebäude, das einst eine Brauerei war und Ausgangspunkt für ein Schokoladenimperium von Xaver Lederle werden sollte – aber nie wurde. Am nördlichen Ortsende führt eine Straße ins Unterallgäu – aber vorher zum Weiler Binkenhofen. Dort gibt es Kühe und Pferde und den Dreiländerstein, der einst die Grenzen der Kurpfalz Bayern mit der Reichsherrschaft Mindelheim vom Fürststift Kempten und dem Reichsstift Irsee abgrenzte.

Ein Kopfbahnhof in der Einöde

Wieder retour nach Bayersried geht die Fahrt am Schützenheim vorbei – Frohsinn Bayersried ist der einzige Ostallgäuer Verein, der im Gau Mindelheim schießt – und wieder aufwärts. Mit Rappen ist nun doch das Unterallgäu erreicht. Denn es gibt keinen direkten öffentlichen Weg von Eggenthaler Grund durch das Mindeltal – doch auf dessen westlicher Seite liegt die Einöde Sonderhof. Dabei gab es für den Hof gigantische Pläne, die sogar einen Kopfbahnhof vorsahen, der von Ronsberg aus angefahren werden sollte – aber auch dieses Vorhaben scheiterte.

Auf der Tour de Eggenthal - der Autor mit Spürhund. Bild: Simone Demuth

Erneut zurück geht die Reise, aber noch vor Bayersried nach Süden und wieder in die Höhe: Hier beginnt gleichsam Bayrisch-Sibirien. So wird der Wind und Wetter ausgesetzte Höhenzug genannt, der früher für meterhohe Schneeverwehungen bekannt war. Der Reihe nach kommen die Einöde Schönlings, der Weiler Reichartsried – Heimstatt von Alt-Bürgermeister Hugo Greisel – der Weiler Mayers und das Dorf Stehlings – in dem Jusha und Sven Müller ihr Atelier haben und Gartenbauer Stefan Huber seltene heimische Apfelsorten rekultiviert. Aus dem Dorf führt eine Stichstraße nach Blumenried. In dem Weiler wiederum züchtet Ex-Bürgermeister Harald Polzer Schafe.

Eine Siedlungsgruppe und die Haid

Der Weg nach Süden führt über Völken nach Beschaunen – quasi der südwestlichste Außenposten der Gemeinde, zugleich ist dort der Hochbehälter für die Wasserversorgung Holzstetten. Erneut über Völken geht die Reise zum Weiler Webams mit Kunst und Gewerbe sowie zum Ragerhof – kein Ortsteil, aber der Biohof der Bürgermeisterin Carina Fischer und ihres Gemahls. Richtung Eggenthal schließen sich dann der Weiler Unter-Webams und die Einöde Kreuzhof an. Von Schönlings bis Reichartsried sind die Orte unter der Siedlungsgruppe Holzstetten subsumiert. Zurück in Eggenthal führt dann der Weg nach Süden, und zwar in das Dorf Romatsried. Von dort zweigt ein Sträßlein ab zur Haid. Das gehört zwar schon zur Gemeinde Friesenried, doch die schmale Straße schlängelt sich durch einen Wald auf die Anhöhe, auf der im Nordwesten die Einöde Röhrwang liegt.

Ohne Hilfe in Eggenthal kaum zu finden: der aufgelassene Hof Lausbihl. Bild: Simone Demuth

Das macht 19 Gemeindeteile – nur der Lausbihl fehlt noch. Doch es gibt keine Beschilderung, die Auskunft gibt. Aber der Zufall hilft weiter – in Person von Martin Steidele: Der ehemalige Gemeinderat muss zwar überlegen, aber weiß Rat: Das sei ein leer stehender Einzelhof hinter Bayersried. „Manche meinen, der steht nicht einmal auf Eggenthaler Flur“, sagt Steidele. Und tatsächlich: Allein auf weiter Flur und zumindest von der Straße her eindeutig hinter der Gemeindegrenze liegt der Lausbihl. Wobei: Bihl bedeutete früher eigentlich Hügel - davon ist aber nichts zu sehen. Dennoch scheint die Queste erfolgreich.

Na also: Tour de Eggenthal geschafft. Bleibt nur noch die Tour d’Honneur nach Hause.