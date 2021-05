Tracht und Waffen: Zwei Geschäfte in Kaufbeuren unter einem Dach

Trachten und Waffen – eine ungewöhnliche Kombination: Unternehmerin Gertrud Koch hat beides unter einen Hut bekommen. Was sie zum Abschied sagt.

30.05.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Ein Ehepaar, das Zeit seines Lebens mit Herzblut unternehmerisch tätig war, lässt es ruhiger angehen. Nachdem Claus Koch vor einigen Jahren aus dem gemeinsamen Geschäft ausgestiegen war, hat nun auch Gertrud Koch ihren Trachtenladen übergeben. Eine kleine Institution, der sie sich jetzt gewidmet hat, nachdem das Waffengeschäft schon ein paar Jahre zuvor an Thorsten Mann übergeben worden war. Der Geschäftsmann übernimmt als Inhaber auch das Trachtengeschäft in der Füssener Straße in Kaufbeuren.

Tracht läuft immer

Trachten und Waffen – eine ungewöhnliche Kombination. Zurückblickend sagt Gertrud Koch, dass freilich nicht jedes Jahr ihrer unternehmerischen Tätigkeit gleich gut lief. In den allgemein vorherrschenden Jammer-Sing-Sang möchte sie dennoch nicht einstimmen. Es sei „grundsätzlich immer gelaufen“. Trachten, so berichtet die Neu-Rentnerin, seien eben immer gefragt. Damals, als sie Mitte der 1980er Jahre eröffnete, allerdings noch ein bisschen mehr als inzwischen. Hochzeiten, das Tänzel- und Oktoberfest oder die Festwoche in Kempten seien immer willkommene Anlässe gewesen, sich in Tracht zu werfen. Der persönliche Kontakt zu Kunden, letztlich also die persönliche Beratung jedes Einzelnen, habe ihr immer großen Spaß bereitet.

Kunden reisten von weit her an

Dabei hatten die Kochs für beide Geschäfte, vor allem für den Waffenladen, immer eine Zielgruppe in Blick, die weit über die Stadtgrenzen Kaufbeurens hinausreichte. Während die Kundschaft im Trachtengeschäft aus dem ganzen Allgäu kam, reisten Interessenten für das Sortiment im Waffenladen von noch weiter her an. Angesichts des breiten Produktsortiments wurde auch Reiter, Hundeliebhaber und Naturfreunde fündig, da auch hochwertige All-Wetter-Kleidung für den Outdoor-Gebrauch angeboten wurden.

Experte in Tontaubenschießen

„Wir hatten zu allen Kunden, die uns Gott sei Dank über viele Jahre die Treue gehalten haben, ein wirklich sehr positives Verhältnis“, erinnert sich Gertrud Koch. Hinzu kam, dass Claus Koch einst nicht nur diverse deutsche Meisterschaften und sogar EM-Titel mit der Nationalmannschaft im Tontaubenschießen gewann – und somit auch über seinen Sport stetig Kontakte knüpfen konnte. Bekanntschaften, die man dann auch im eigenen Laden wieder sah.

Die Allwetterjacke im Schrank

Mit Thorsten Mann sieht man den richtigen Nachfolger für die Läden. „Es war eine schöne Zeit“, sagt Gertrud Koch – und freut sich zugleich, dass nun Zeit für Anderes ist. Wandern zum Beispiel oder Radfahren wird zur festen Betätigung der jungen Rentnerin gehören. Auch ihre Leidenschaft am Jagen wird nicht verloren gehen. Und Allwetterkleidung braucht sie sowieso weiterhin. Mit ihrem Hund muss sie zwei Mal pro Tag raus. Bei Sonne, bei Wind und bei Regen.

