Training, Technik und Taktik - Profitcoach für den Nachwuchs

UEFA Prolizenz-Trainer Stefan Hessler beim Fußballcamp in Rieden. Damit soll der Nachwuchs der SpVgg und die Jugendarbeit in der Gemeinde gestärkt werden.

31.08.2022 | Stand: 13:33 Uhr

Das runde Leder steht diese Woche im Mittelpunkt beim einwöchigen Fußballcamp der SpVgg Rieden auf den neu fertiggestellten Rasenplätzen des Sportgeländes in Rieden. 40 Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren folgen derzeit den Anweisungen des Fußball-Lehrers vom DFB, Stefan Hassler aus Hessen, der die höchstmögliche Ausbildung und Trainerlizenz in Deutschland besitzt.

Trainer der SpVgg helfen mit

Ziel ist es, in dieser Woche die fußballerischen Fähigkeiten der Kinder zu verbessern, bei dem kleine Gruppen von Spielern trainiert werden, um effektiv einiges dazuzulernen. Trainer und Fachübungsleiter der SpVgg Rieden achten zudem darauf, dass die Gruppen leistungsgerecht und nach Jahrgängen zusammengesetzt werden. Die Verantwortlichen bauen zudem Stationen für die Nachwuchskicker mit altersgerechten Übungen auf.

Jugendarbeit in der Gemeinde stärken

Darüber hinaus gibt es auch eine Frühstücksbetreuung, die von der SpVgg Rieden organisiert wurde und ein gesundes Mittagsessen des Restaurants Zellerhof in Rieden. Ziel der Verantwortlichen in der Gemeinde und bei der Spielvereinigung ist, die Jugendarbeit mehr in den Vordergrund zu stellen.