Trauer um Pfarrer Markus Bader aus Kaufbeuren

Pfarrer Markus Bader, der in Kaufbeuren Primiz feierte und zuletzt in Augsburg-Lechhausen wirkte, ist im Alter von 51 Jahren gestorben.

17.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Nach kurzer Krankheit ist Pfarrer Markus Bader im Alter von 51 Jahren in Augsburg gestorben. Bader ist gebürtiger Kaufbeurer und wuchs in der Pfarrei St. Ulrich auf. Die Gemeinde und insbesondere der damalige Pfarrer Ottmar Maier prägten ihn. 1998 wurde er zum Priester geweiht und feierte in St. Ulrich seine Primiz. „Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“, diesen Vers aus Psalm 18 hatte er als Primizspruch gewählt. Heute noch schmückt die Tafel von seiner Primiz den dortigen Arkadenhof.

Bischof Bertram Maier würdigt Bader als Geistlichen, der das Evangelium "über die Portale der Kirche hinaus" in die Stadtgesellschaft hineingetragen hat

Bader wirkte an verschiedenen Stellen: Als Kaplan in Lechhausen, als Regionaljugendseelsorger der Region Donau-Ries, als Pfarrer von Harburg und zuletzt als leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Augsburg-Lechhausen, wo er maßgeblich an der Errichtung eines Sozial- und Stadtteilzentrums mitwirkte. Bischof Bertram Maier würdigte Bader als einen Geistlichen, der das Evangelium „über die Portale der Kirche hinaus“ in die Stadtgesellschaft hineingetragen habe.

Requiem und Beisetzung in Augsburg

Das Requiem findet am Donnerstag, 19. Januar, um 9 Uhr in St. Pankratius in Lechhausen statt, die Beisetzung ist anschließend um 11.25 Uhr auf dem Alten Ostfriedhof. Die Gemeinde St. Ulrich in Kaufbeuren feiert an einem der kommenden Sonntage einen Gedenkgottesdienst. Der Zeitpunkt wird noch bekannt gegeben.

