Traumstart für die Jugend des TV Kaufbeuren

Die beiden Juniorenteams des TV Kaufbeuren führen ihre Ligen an. Thomas Lechner feiert seinen 500. Sieg im Tischtennis für den TVK.

02.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Erfreulicher Start in die Rückrunde für die Tischtennis-Abteilung des TV Kaufbeuren. Gleich fünf Teams blieben ungeschlagen. Gut waren vor allem die Ergebnisse der Jugendspielerinnen. Die Damen sind noch nicht wieder in den Spielbetrieb gestartet.

Jugend I des TVK souverän

Nach der Rückstufung in die Bezirksklasse B gelangen der Jugend I zwei souveräne Siege beim SV Eggenthal (7:3) und gegen den TSV Ebersbach IV (8:2). Klara Hauser, Angelina Keist und Senad Taslaman bildeten in beiden Partien eine homogene Mannschaft, die sich an die Tabellenspitze setzte.

Jugend II des TVK noch souveräner

Auch die neu gemeldete Jugend II legte einen Traumstart hin. Nach dem 9:1 gegen die SG Dösingen II und dem 8:2 gegen den TSV Kraftisried II kletterte die Truppe direkt an die Spitze der Bezirksklasse C. Philip Maurer und Julien Keist blieben in beiden Begegnungen in den Einzeln ungeschlagen. Aber auch Igor Temucin und Anna Wegner steuerten Siege bei.

Doppel-Jubiläum bei den Herren I

Besondere Siege gab es beim 7:3 der Herren I beim TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg III. Josef Müller gelang sein 400. Einzelsieg für den TV Kaufbeuren. Thomas Lechner siegte in seinem zweiten Einzel des Tages sogar schon zum 500. Mal in seiner TVK-Laufbahn. Durch den Teamerfolg wurde der dritte Rang in der Bezirksklasse A gefestigt.

Herren II vermeiden Höchststrafe

Zum Rückrundenauftakt der Bezirksklasse B bekamen es die Herren II mit dem unangefochtenen Tabellenführer und Topfavorit SG Dösingen II zu tun. Es war schon im Vorfeld klar, dass dem Konkurrenten nicht viel entgegenzusetzen war. Völlig überraschend setzte sich aber Andreas Martin gegen Martin von Heckel deutlich mit 3:0-Sätzen durch. Somit wurde zumindest die Höchststrafe vermieden. Deutlich wichtiger war die Begegnung gegen den Tabellenletzten SVG Baisweil-Lauchdorf III – durch den souveränen 8:2-Erfolg verschaffte sich die Mannschaft etwas Luft im Abstiegskampf.

Trotz Remis neuer Tabellenführer

Mit einem 5:5-Remis übernahmen die Herren III wieder die Tabellenführung in der Bezirksklasse C und hielten dabei den direkten Konkurrenten TSV Ebersbach auf Abstand. 11:3 Punkte sind bislang eine sehr starke Bilanz. Hans-Peter Mastnik, Klaus Trautwein, Michael Heiligensetzer, Andreas Martin und Klaus Trautwein jun. holten die Siege bei der Punkteteilung.

Andreas Frank holt 300. Sieg

Schon dreimal waren die Herren IV in der Rückrunde an den Platten. Beim 2:8 gegen den TSV Leuterschach IV bestritt Werner Pohl sein 50. Spiel für die Herren IV. Zu seinem ersten Einsatz in dem Team kam Roland Summer im vereinsinternen Duell gegen die Herren V. Die Herren IV setzten sich hierbei standesgemäß mit 7:3 durch – ebenso beim TSV Biessenhofen III (8:2). Mannschaftsführer Andreas Frank blieb in drei Einzeln ungeschlagen und feierte seinen 300. Sieg für die Herren IV, die mit 15:7 Punkten Dritter der Bezirksklasse D ist.

Trotz Aufwärtstrend Tabellenletzter

Nach dem 3:7 gegen die Herren IV unterlagen die Herren V auch beim TSV Ebersbach II mit dem gleichen Ergebnis. Ein deutlicher Aufwärtstrend war aber dennoch beim Tabellenletzten zu sehen –der Rückstand auf die nächsten Teams ist noch überschaubar.