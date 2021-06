Treue Mitarbeiterin: Vier Jahrzehnte im Kloster Irsee

Ricarda Zemljak ist seit 40 Jahren im Service des Schwäbischen Bildungszentrums in Irsee tätig. Wie sie das Haus vom Keller bis zum Dach kennenlernte.

Heuer blicken die Mitarbeiter in Kloster Irsee auf 40 Jahre als Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirk Schwaben zurück. Für eine Beschäftigte hat das Jubiläum aber eine ganz besondere Bedeutung. Seit Eröffnung des Hauses ist Serviererin Ricarda Zemljak im Restaurant tätig. Sie begeht in diesen Tagen ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit.

Engagement auch als Personalrätin im Kloster Irsee

Anlass für Abteilungsleiterin Christiane Breidenbach und Werkleiter Dr. Stefan Raueiser, Ricarda Zemljak für die jahrzehntelange vertrauensvolle Zusammenarbeit zu danken. „Sie sind meine lebende Inventur“, meinte die Restaurantleiterin zur Jubilarin, die stets sämtliche Lagerräume des weitläufigen Klosterkomplexes im Blick habe und auch alle wiederkehrenden Großveranstaltungen aus dem Eff-Eff kennt. Dass Ricarda Zemljak über den Tellerrand ihrer Abteilung hinaus blickt, zeigt sich auch in deren Engagement im Personalrat des Schwäbischen Bildungszentrums, dankte Werkleiter Raueiser der Servicefachkraft, die am 22. Juni 1981 ihre Beschäftigung in Kloster Irsee aufnahm.

Stellenanzeige in der Heimatzeitung

Die aus Westendorf stammende Ricada Zemljak ist gelernte Einzelhandelskauffrau und hatte vor ihrer Anstellung im Schwäbischen Bildungszentrum in der Hotelberufsfachschule Kermeß, München-Pasing, eine Vollzeit-Umschulung zur Servicekraft absolviert. Auf eine Stellenanzeige in der Heimatzeitung bewarb sie sich erfolgreich um eine Anstellung in dem Tagungshotel und Bildungszentrum, das damals kurz vor der Eröffnung stand.

An ihren ersten Arbeitstag am 22. Juni 1981 kann sich die treue Mitarbeiterin noch gut erinnern: „Die Zimmer hatten noch keine Nummern, und so sind wir im ganzen Haus rumgelaufen und haben die Schränke ausgeputzt und Kleiderbügel verteilt. So lernt man das Haus vom Keller bis zum Dachboden kennen“, meint eine sichtlich gut gelaunte Jubilarin, die Anfang 2022 nach insgesamt 48 Jahren Berufstätigkeit in den Ruhestand wechseln wird.

Urkunde der Staatsministerin

Neben verschiedenen fachlichen Fortbildungen zu Warenkunde, Servicequalität, Menübewirtung und Abrechnungsmodalitäten hat die in Biessenhofen ansässige Fachkraft auch Schulungen als Personalrätin absolviert, um ihren 50 Kolleginnen und Kollegen in Kloster Irsee auch als Arbeitnehmervertreterin tatkräftig zur Seite zu stehen. Die von Staatsministerin Carolina Trautner unterzeichnete Ehrenurkunde des Freistaates konnte sie jetzt pünktlich im Kreis zahlreicher Mitarbeiter entgegen nehmen.

