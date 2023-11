90-Jährige gibt mehrere hundert Euro an Betrüger

Der Unbekannte hatte sich unter einem Vorwand Zutritt zu mehreren Seniorenwohnungen verschafft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

09.11.2023 | Stand: 14:33 Uhr

In Kaufbeuren hat ein Trickbetrüger am Mittwoch bei einer 90-jährigen Bewohnerin einer Seniorenwohnung mehrere hundert Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Mann am Mittwochnachmittag unter falschem Vorwand Zutritt zu mehreren Seniorenwohnungen in der Nähe der Bismarckstraße.

Kaufbeuren: Betrüger erschleicht mehrere hundert Euro von Seniorin

Dabei erschlich er mehrere hundert Euro von einer 90-jährigen Bewohnerin. In zwei weiteren Fällen blieb er erfolglos. Er konnte fliehen, bevor seine Taten aufflogen. Der Mann trug laut Polizei eine Atemschutz-Maske und Handschuhe, war zwischen 25-35 Jahre alt, sportlich und circa 180c Zentimeter groß. Die Polizei Kaufbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 08341 9330.

